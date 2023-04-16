Це блеф, – міністр оборони Резніков прокоментував ядерні погрози Росії
Джерело:La Razon
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що не вірить у те, що у війні проти України Росія використає ядерну зброю. Він також чітко аргументував свою позицію.
Як сказав Резніков в інтерв'ю іспанському виданню, останнє випробування ядерної зброї Росія проводила ще 1998 року в Казахстані.
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У цьому контексті Резніков поцікавився, в якому стані "цей ядерний арсенал" країни-агресорки. За словами міністра оборони України, Китай та Індія "чітко попередили" Кремль, що ядерну зброю застосовувати не варто.
Міністр оборони України наголосив, що Росія у війні проти України бомбить інфраструктуру, "поводиться з мирними жителями, як із ворогами", використовує ракети. Резніков назвав можливе застосування ядерної зброї "останньою червоною лінією у світі".
І де б вони її використовували? Море, гори, міста, перша лінія?,
– додав він.
Ядерні погрози Росії
- Раніше Кремль заявив, що збирається розмістити ядерну зброю на кордоні Білорусі з Польщею. До 1 липня в Білорусі мають підготувати склади для зберігання тактичної ядерної зброї. Ця заява є відповіддю на повідомлення Великої Британії, яка планує надіслати Україні боєприпаси, що містять збіднений уран. Очевидно, що за такою заявою стоїть бажання керівництва Кремля залякати світ.
- На думку президента України Володимира Зеленського, рішенням розташувати в Білорусі ядерну зброю Владімір Путін намагається показати Китаю хоч якусь суб'єктність. Крім того, це свідчить про невдалу зустріч з очільником Китаю Сі Цзіньпінем.
- Вперше 29 березня на ядерний шантаж Росії відреагував президент США Джозеф Байден та розкритикував це рішення.