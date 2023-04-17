Розуміємо, як це ховати невинних, – Резніков перепросив за порівняння втрат України й Туреччини

Олексій Резніков перепросив за своє порівняння втрат українських військових із загиблими внаслідок землетрусу в Туреччині. Міністр наголосив, що українці співчувають турецькому народу.

Міністр оборони України заявив турецькому виданню, що втрати серед українських військових менші, аніж кількість жертв руйнівного землетрусу в Туреччині. Його слова викликали шквал обурення як серед українців, так і серед турків.

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Міністр перепросив за свої слова

Олексій Резніков сказав, що не хотів нікого образити. Українці співчувають громадянам Туреччини і розуміють, що таке хоронити тисячі невинних людей.

Я щиро прошу вибачення у всіх в Україні чи Туреччині, кого образили мої коментарі в інтерв’ю іспанській газеті La Razon. Українці співчувають турецькому народу. Ми розуміємо, що таке хоронити тисячі невинних людей – друзів і сусідів. Я вдячний нашим турецьким друзям за їх непохитну підтримку та тверду позицію щодо Криму з початку російського вторгнення,

– написав він.

Що передувало