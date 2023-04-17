Розуміємо, як це ховати невинних, – Резніков перепросив за порівняння втрат України й Туреччини
Джерело:твітер Олексія Резнікова
Олексій Резніков перепросив за своє порівняння втрат українських військових із загиблими внаслідок землетрусу в Туреччині. Міністр наголосив, що українці співчувають турецькому народу.
Міністр оборони України заявив турецькому виданню, що втрати серед українських військових менші, аніж кількість жертв руйнівного землетрусу в Туреччині. Його слова викликали шквал обурення як серед українців, так і серед турків.
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Міністр перепросив за свої слова
Олексій Резніков сказав, що не хотів нікого образити. Українці співчувають громадянам Туреччини і розуміють, що таке хоронити тисячі невинних людей.
Я щиро прошу вибачення у всіх в Україні чи Туреччині, кого образили мої коментарі в інтерв’ю іспанській газеті La Razon. Українці співчувають турецькому народу. Ми розуміємо, що таке хоронити тисячі невинних людей – друзів і сусідів. Я вдячний нашим турецьким друзям за їх непохитну підтримку та тверду позицію щодо Криму з початку російського вторгнення,
– написав він.
Що передувало
- Під час інтерв'ю турецькому виданню спершу Олексій Резніков сказав, що втрати України у війні значно менші за російські. Точну кількість загиблих військових він називати відмовився, тому вирішив зробити порівняння з руйнівним землетрусом у Туреччині, внаслідок якого загинуло понад 45 тисяч людей.
- Тоді фраза міністра оборони України звучала наступним чином: "У нас, звичайно, є жертви, тому що ми на війні. Але вони критично менші від російських. Я не можу назвати вам цифру, але можу вас запевнити, що загальне число менше, ніж число загиблих в результаті землетрусу в Туреччині".