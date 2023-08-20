Скандал із закупівлею форми для ЗСУ: Резніков жорстко розставив крапки над "і"

Днями у ЗМІ з'явилася інформація щодо закупівель одягу для військових Міністерством оборони у 2022 році. Мовляв, його вартість під час доставки зросла утричі, а зимові куртки перетворилися на літні. Ця історія не відповідає дійсності.

Про це у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу особисто заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Він наголосив, що була закуплена саме зимова форма.

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Відповідь Міністра оборони

Олексій Резніков спростував інформацію журналістів. Вже незабаром він зможе продемонструвати той одяг, який передали бійцям.

"У нас є офіційне підтвердження Командування сил логістики про отримання ними зимового одягу. Ми попросили бійців, які отримали ці куртки, передати їх і ми скоро їх покажемо. Саме з цієї партії. Зимові куртки", – наголосив міністр.

Ба більше – профільний заступник Резнікова передав усі відповідні документи про закупівлі депутатам. Вони їх ретельно вивчили.

Депутати різних партій, зокрема й опозиційних, все ретельно вивчили і сказали: "У нас питань немає, все зрозуміло". Він (журналіст – 24 Канал) якийсь там інвойс показав – це вигадка. Я не знаю, де він це взяв,

– підкреслив Резніков.

Дії Міністерства

Міністерство оборони відстежує подібні заяви журналістів і проводить внутрішні перевірки. Для цього діє воєнна інспекція, департамент запобігання корупції, аудит. Документи передаються до правоохоронних органів для перевірки.

"Якщо виявиться факт, що дійсно хтось поставив неякісний товар, десь щось підмінив – порушується справа. У мене дуже багато заяв в ДБР, СБУ про порушення кримінальних справ, коли наша команда встановлює певні порушення", – розповів посадовець.

Повне інтерв'ю з міністром оборони Олексієм Резніковим дивіться вже згодом на 24 Каналі. Не пропустіть!

Також при Міністерстві оборони діє громадський орган Антикорупційної ради. До нього входять цивільні різних спеціальностей, які зі свого боку вивчають кожний подібний випадок і дають свій висновок.

"Й історію з куртками вони вивчать. У складі цієї ради є і журналісти, і юристи – люди з різною експертизою. Вони подивляться на це – це не є секретна історія і дадуть свою оцінку. Тому даний приклад не ілюструє питання корупційної складової", – додав Олексій Резніков.

Про що зазначили журналісти у своєму розслідуванні: основне

У розслідуванні журналістів, яке з'явилося у мережі мовиться, буцімто Міноборони уклало договір з однією турецькою компанією на поставку зимового одягу. Вона у жовтні – грудні ввезла до України 233 тисяч курток на загальну суму 20 мільйонів доларів і 202 тисячі штанів на суму 13 мільйонів доларів.

Утім, журналісти зазначили, що з Туреччини їхали не зимові куртки, а, ймовірно, літні. Оскільки за їхніми даними середня вага китайської куртки була 2 кілограми, а турецької – 1,1.

Вони підкреслили, що це дуже схоже на різницю "між літнім жакетиком і зимовою теплою курткою". Розслідувачі прикріпили ймовірні документи, які стосуються даної справи.