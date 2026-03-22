Укр Рус
22 березня, 08:38
2

"Був вірним військовій присязі": у лікарні помер захисник з Київщини Олексій Рогачов

Поліна Буянова
Основні тези
  • Військовий з Київщини Олексій Рогачов помер у лікарні 16 березня через важкі поранення.
  • Рогачов отримав поранення 28 лютого поблизу Чугуєва на Харківщині, він був водієм-електриком у мінометній батареї.

Внаслідок важких поранень у лікарні помер військовий з Київської області Олексій Рогачов. Серце українського захисника зупинилося 16 березня.

Трагічну звістку повідомила пресслужба Білоцерківської міської територіальної громади.

Читайте також Потрійна втрата: Волинь попрощається з полеглими воїнами 

Що відомо про Олексія Рогачова?

Олексій Рогачов народився у 1984 році: він був водієм-електриком відділення управління командира мінометної батареї штурмового батальйону однієї з військових частин.

На жаль, військовий помер 16 березня в одному з лікарняних закладів Києва, під час лікування важкого поранення, отриманого 28 лютого поблизу Чугуєва на Харківщині.

У Білоцерківській міській територіальній громаді зазначили, що військовий залишався вірним присязі на вірність українському народові та мужньо виконав свій обов'язок у бою за Україну.

Схилимо голови у скорботі… Співчуття рідним та близьким, 
– додали в пресслужбі.

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олексія Рогачова. Вічна пам'ять!

Вони віддали своє життя за Україну

  • На фронті під час виконання бойового завдання загинув український музикант та військовослужбовець Дмитро Гладіренко. Він був саксофоністом Міського палацу культури в Чернігові та мріяв повернутися до музики після війни.
     

  • Під час ворожої дронової атаки загинув Денис Мирон, поліцейський Київської області. 29-річний правоохоронець помер під час виконання бойового завдання на Донеччині. У загиблого залишилась дружина, син та батьки.
     

  • У зоні бойових дій загинув співзасновник спільноти North Side Group Ярослав "Мажор" Чернишев. Родом із Харкова, він розпочав службу ще у 2016 році, а повномасштабне вторгнення змусило військового повернутися на фронт добровольцем.