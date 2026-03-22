"Був вірним військовій присязі": у лікарні помер захисник з Київщини Олексій Рогачов

Внаслідок важких поранень у лікарні помер військовий з Київської області Олексій Рогачов. Серце українського захисника зупинилося 16 березня.

Трагічну звістку повідомила пресслужба Білоцерківської міської територіальної громади.

Що відомо про Олексія Рогачова?

Олексій Рогачов народився у 1984 році: він був водієм-електриком відділення управління командира мінометної батареї штурмового батальйону однієї з військових частин.

На жаль, військовий помер 16 березня в одному з лікарняних закладів Києва, під час лікування важкого поранення, отриманого 28 лютого поблизу Чугуєва на Харківщині.

У Білоцерківській міській територіальній громаді зазначили, що військовий залишався вірним присязі на вірність українському народові та мужньо виконав свій обов'язок у бою за Україну.

Схилимо голови у скорботі… Співчуття рідним та близьким,

– додали в пресслужбі.

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олексія Рогачова. Вічна пам'ять!

