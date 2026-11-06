У Запоріжжі попрощалися з рятувальником, який загинув від російського удару по Комишувасі

У четвер, 5 листопада, у Запоріжжі попрощалися з 44-річним майстер-сержантом служби цивільного захисту Олексієм Сущевським, який загинув 2 листопада під час виконання службових обов'язків.

Про церемонію прощання з полеглим вогнеборцем повідомила Запорізька ОВА та ДСНС України.

Що відомо про загиблого рятувальника?

Олексій Сущевський понад 13 років присвятив службі в ДСНС. Спочатку працював пожежним-рятувальником, а згодом став водієм 37-ї державної пожежно-рятувальної частини.

За роки служби його відзначили державними нагородами – відзнакою Президента України "За оборону України" та медаллю "Захиснику Вітчизни".

2 листопада рятувальник загинув унаслідок повторного російського удару по укриттю в Запорізькому районі. Того дня російська атака забрала життя двох співробітників ДСНС.

Олексію було 44 роки. Без чоловіка та батька залишилися дружина, 8-річна донька та 19-річний син.

Кадри з церемонії прощання / Фото: Запорізька ОВА

Віддати останню шану загиблому прийшли його рідні, друзі, колеги, а також представники обласної влади, поліції та керівництва ДСНС.

Начальник Запорізької ОВА повідомив, що особисто висловив співчуття родині Олексія Сущевського.

Наш обов'язок – бути поруч із його родиною не лише зараз, а й надалі,

– наголосив він.

У ДСНС назвали загибель рятувальника непоправною втратою для його родини та всього колективу служби.

Нагадаємо, під час масованого удару по Комишувасі окупанти скинули 9 авіабомб на будівлю з укриттям, убивши десятки цивільних, а також двох працівників ДСНС і чотирьох правоохоронців.