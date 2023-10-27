Збив нацгвардійця на блокпосту: суд залишив одіозного Тандира у СІЗО

Суд продовжив запобіжний захід для Олексія Тандира. У травні 2023 року він збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка, який перебував на посту.

Різдво одіозний Тандир зустріне не вдома. Він залишатиметься у СІЗО щонайменше до 25 грудня 2023 року.

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Ще у серпні 2023 року Вища рада правосуддя відсторонила Тандира від судової діяльності. Варто зауважити, що відповідне рішення ухвалили одноголосно.

Про яке покарання для Тандира просить родина загиблого

Вдова загиблого нацгвардійця Анна розповіла, що хоче, аби одіозного суддю засудили до 10 років позбавлення волі.

Я думаю, що 10 років для нього – це ніщо. Він забрав ціле життя, а в нього заберуть лише 10 років,

– наголосила вдова.

Анна та Вадим виховували трьох дітей. Наймолодша донечка Поліна лише чотири рази бачила тата.

"Я хочу прийти в суд і показати йому (Тандиру – 24 Канал) Поліну. Хочу спитати: "За що?" Моя дитина за два роки свого життя бачила свого тата чотири рази. Через війну, через його службу. Вона навіть не буде пам'ятати, який він мав вигляд, – ділиться Анна.

Понад усе родина боїться, що Тандиру вдасться уникнути покарання.