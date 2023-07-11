Чи намагався суддя Тандир "втрутитися" у розслідування ДТП: що говорять у ДБР
У мережі ширяться чутки, що суддя Олексій Тандир нібито намагався втрутитися у розслідування справи п'яної ДТП. Проте у ДБР наголосили, що жодних офіційних звернень про втручання не надходило.
Про це в ефірі телемарафону повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян. Вона підкреслила, що слідство не може базуватися на припущеннях, повідомляє 24 Канал.
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Чи втручався Тандир у розслідування
Відомо, що суддя, який збив нацгвардійця на блокпосту у Києві, намагався приховати сліди алкогольного сп'яніння. Зокрема – Тандир намагався унеможливити встановлення кількості алкоголю у відібраних у нього біологічних рідинах.
Через це у мережі та деяких ЗМІ почали ширитися чутки та припущення, що нібито підозрюваний суддя намагався втрутитися у розслідування. Проте у ДБР спростували такі чутки. Сапьян заявила, що жодного офіційного звернення щодо цього не надходило.
Бюро не може базуватися на припущеннях. Наразі мені невідомо, щоб хтось звертався з проханням розглянути той чи інший факт, що суддя якось намагається впливати на процес слідства. Офіційно – у нас немає такої інформації,
– наголосила Сапьян.
Справа судді Тандира: коротко
- У ніч на 26 травня суддя Олексій Тандир на одному з блокпостів Києва збив 23-річного військовослужбовця Нацгвардії Вадима Бондаренка. Від отриманих травм нацгвардієць загинув на місці.
- Наступного дня, 27 травня, Тандиру обрали запобіжний захід. Його триматимуть під вартою до 21 липня 2023 року без права внести заставу.
- На момент скоєння ДТП Тандир був у стані алкогольного сп'яніння. Хоча суддя й відмовлявся надавати зразки й усіляко ухилявся, проте експертиза довела наявність алкоголю у крові.
- Підозрюваний також заявляв, що їхав з мінімальною швидкістю. Проте експертиза встановила, що Тандир летів зі швидкістю щонайменше 100 кілометрів на годину.
- За скоєний злочин Тандир може загриміти за ґрати на 10 років.