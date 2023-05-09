Загинув на передовій: Єрмак повідомив про втрату в Офісі Президента

Олексій Титаренко загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. В Офісі Президента герой обіймав посаду головного консультанта Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики.

Андрій Єрмак – глава Офісу Президента – розповів, що Титаренко загинув на Донеччині. Деталей про смерть героя наразі не розкривають.

Зверніть увагу Був відомим в Ізмаїлі скрипалем: від поранень помер 23-річний захисник з Одещини

На передовій Донеччини загинув співробітник Офісу Президента Олексій Титаренко. Він працював головним консультантом Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики,

– заявив глава ОП.

Єрмак висловив співчуття рідним загиблого героя.

У бою загинув Олександр Бондаренко

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним Олексія Титаренка. Вічна пам'ять герою.

У Києві 1 травня попрощалися з Олександром Бондаренком – ексжурналістом BBC. Герой-доброволець загинув під Кремінною. Герой пішов захищати Україну у перші дні повномасштабного вторгнення.

За фахом Бондаренко був філологом. Освіту здобув у Луганському педагогічному університеті. Згодом працював радіоведучим на FM-радіо в Луганську, на BBC Україна і ТРК Україна, а згодом – у сфері комунікацій.

До української редакції BBC Бондаренко долучився у 2007 році й працював до 2011 року. Колеги згадують героя як щиру та амбітну людину.

"Ми не були друзями, але скільки моїх колег були. Олександр з перших днів війни захищав Україну. Та загинув в бою на Луганщині! Вічна пам'ять Герою", – заявив фотограф Ян Доброносов.

У Житомирі попрощалися з Андрієм "Кельтом" Лінійчуком

Андрій Лінійчук (позивний "Кельт") загинув у боротьбі з російськими окупантами. Герой був найрезультативнішим зенітником ЗСУ – збив найбільше повітряних цілей загарбників. Воїн був сержантом 95-ої окремої десантно-штурмової бригади.

З героєм попрощалися у Житомирі.

"На рахунку Андрія Лінійчука практично 16 "Орланів", один "Zala" та бойовий вертоліт К-52. Він був не тільки мужнім воїном, а й наставником для своїх бойових побратимів", – мовиться у повідомленні.

Окрім того, наголосили, що у свої 25 років герой – повний кавалер ордена "За мужність".