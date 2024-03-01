Труну опустили в могилу під музику з "Термінатора": Навального нарешті поховали в Москві

1 березня так званого російського опозиціонера Олексія Навального нарешті поховали. Звернімо увагу, що його труну опускали під музику з бойовика "Термінатор".

Епопея з похованням Олексія Навального нарешті дійшла до свого логічного завершення. Так званого російського опозиціонера поховали у Москві. Причому його труну опускали під досить епічний саундтрек.

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Навального врешті поховали

Труну спускають у могилу під музику "My way",

– написав соратник політика Іван Жданов.

Політик Леонід Волков під час трансляції зауважив, що композиція "My way" Френка Сенатри – одна з улюблених пісень так званого російського опозиціонера Олексія Навального. А після неї музиканти зіграли ще одну пісню, на яку ми і звернули увагу, мовиться про музичну тему з бойовика "Термінатор 2". Соратниця політика Кіра Ярмиш пояснила, чому пролунала ця пісня.

Олексій вважав "Термінатор 2" найкращим фільмом на землі. На його похороні зіграли музику з фінальної сцени,

– написала вона.

Труну Навального опустили під музику з "Термінатора": дивіться відео

Звернімо увагу, що ця музична тема лунає у легендарному фільмі у момент, коли герой Арнольда Шварценеггера тоне у розплавленому металі. Зауважимо, що ця стрічка відома ще одною культовою фразою – "I'll be back" – "Я повернуся".

Людей не пропускали попрощатися з навальним

Соратники Навального заявили, що до цвинтаря прийшли тисячі людей. Утім, їх не пропускали всередину, щоб попрощатися з так званим опозиціонером.

Натовп навіть скандував: "Пропустіть попрощатися". На це поліцейський відповідав, що необхідно зачекати.

Натовп просив впустити його до Навального: дивіться відео

Згодом людей почали запускати. Цікаво, що поблизу цвинтаря стояли також десятки автозаків, а також поліцейські. У найкращих традиціях – у Росії бояться навіть мертвих.

Люди прощалися з Навальним: дивіться відео

Охочих попрощатися з Навальним уже і до його могили підпустили, але пізніше. Тому всі, хто прагнув, міг кинути на труну з політиком жменю землі.

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