НАЗК перевіряє спосіб життя полковника СБУ Зеленського після розслідування щодо його сім'ї

НАЗК взялося перевіряти спосіб життя керівника управління ГУ "Д" ДЗНД СБУ Олексія Зеленського. Журналістів зацікавив факт, що за останні роки його родичі придбали будинок на мільйон доларів та обзавелися автопарком на 440 тисяч доларів.

Управління, яке очолює Зеленський, спрямоване на протидію загрозам управлінню державою, зокрема, на боротьбу з корупцією. Розслідування журналістів "Слідство.Інфо" щодо посадовця з'явилося наприкінці червня 2024 року.

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Зеленський запевняє, що його сім'я займається перепродажем

Після журналістського розслідування посадовець запевняв, що він та його сім'я займаються перепродажем автомобілів і будинків. Розслідувачі дійсно знайшли приблизно 20 оголошень з номерами посадовця.

Втім, 12 серпня на запит "Слідства.Інфо" НАЗК повідомило, що таки зацікавилося цією ситуацією.

З метою встановлення відповідності рівня життя співробітника Служби безпеки України Зеленського Олексія наявним у нього та членів його сім'ї майну і одержаним ними доходам Національне агентство відповідно до статті 51-4 Закону України "Про запобігання корупції" розпочало моніторинг способу життя зазначеного суб’єкта декларування,

– повідомили у НАЗК.

До слова, у коментарі 24 Каналу СБУ повідомила, що фінансово-господарська та підприємницька діяльність родичів Олексія Зеленського здійснюється офіційно.

У СБУ зазначили, що автомобілі полковника були придбані за кошти від здачі в оренду у 2022 і 2023 роках та подальшого продажу у 2023 році його власного нерухомого майна, а автівки членів його родини – за рахунок багаторічної підприємницької та фінансово-господарської діяльності, яку вони здійснюють на постійній основі, продажу інших транспортних засобів та об’єктів нерухомості.

Один із будинків, про який йдеться у розслідуванні, був придбаний членами родини посадовця із метою подальшого перепродажу і отримання доходу: у 2021 році купили земельну ділянку, а тоді декілька років там тривало будівництво за офіційно задекларовані кошти.