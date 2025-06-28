Олена Бережна, засуджена за держзраду до 14 років, вийшла із СІЗО

Мати екснардепки, яка брала участь у підривній діяльності проти України, вийшла із СІЗО. Жінка була засуджена до 14 років за державну зраду.

Про це пише 24 Канал із посиланням на відео, яке опублікував композитор Володимир Бистряков, який підтримує російську агресію.

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Що відомо про Олену Бережну

Олена Бережна заявила, що провела в ізоляторі три з половиною роки в умовах "тортур і принижень". За її словами, владі зламати її не вдалося.

Відомо, що справа Бережної зараз слухається в апеляції, на час якої суд відпустив її під заставу у 302 тисячі гривень у зв'язку зі станом здоров'я. Під час одного із засідань у Бережної стався інсульт, після чого її госпіталізували, повідомляють у Главкомі.

Нагадаємо, що Олена Бережна – матір колишньої народної депутатки "Партії регіонів" VI та VII скликань Ірини Бережної. Олена листувалася із постійним представником Росії при ООН Василем Небензею, повідомляла про те, що українці, буцімто, підтримують так звану "сво".

Її ув'язнили у 2024 році. Згідно з даними слідства, обвинувачена, яка очолює одну з українських правозахисних громадських організацій, після повномасштабного вторгнення активно допомагала загарбникам просувати їх пропагандистські наративи.