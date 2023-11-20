Загинула журналістка: на Миколаївщині розслідують ДТП за участі військового автомобіля

У Миколаївській області сталася ДТП, яка забрала життя двох людей. ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом порушення правил водіння бойової машини із трагічними наслідками.

Аварія трапилася близько шостої вечора 19 листопада 2023 року.

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Журналістка померла у лікарні

На трасі поблизу села Єфремівка, що на Миколаївщині, зіткнулися легковик і військовий автомобіль.

За кермом легковика перебувала представниця місцевих ЗМІ, на пасажирському місці сидів її чоловік. Обох госпіталізували до лікарні, втім врятувати їх не вдалося. Подружжя померло від отриманих травм.

Легковик "ZAZ Форза" зіткнувся з мікроавтобусом / Фото ДБР

Працівники ДБР взялися вивчати обставини ДТП. Наразі відомо, що його розслідують у межах кримінального провадження щодо порушення правил експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження або загибель потерпілого.

Винуватцю автотрощі загрожує до 10 років позбавлення волі.

Що відомо про загиблу журналістку

У миколаївському виданні "Новинах-N" повідомили, що жертвами страшної ДТП стали їхня 29-річна журналістка Олена Левицька та її чоловік Сергій, бойовий офіцер, які нещодавно побралися.

У виданні розповіли, що Левицька працювала в них останні 5 років і саме тут пройшла своє професійне становлення.

"Олену любили та цінували в колективі за характер, веселу вдачу й доброту, глибокий професіоналізм та порядність", – згадують колеги загиблу.

У Чернівцях у ДТП загинули троє юнаків

Зранку 20 листопада у Чернівцях трапилася смертельна автопригода. Автомобіль "BMW" зіткнувся з деревом. Унаслідок аварії водій та двоє пасажирів загинули – вони отримали травми не сумісні з життям.

Слідство встановило, що за кермом авто перебував 22-річний хлопець. Ймовірно, він не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом. Жертвами ДТП стали також 19 та 20-річні пасажири.