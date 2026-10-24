Важка втрата для батальйону: пішла з життя військова парамедикиня Олена Шарговська

24 жовтня стало відомо про смерть ветеранки та парамедикині батальйону "Госпітальєри" Олени Шарговської з позивним "Джейн". Про болісну втрату повідомила командирка підрозділу Яна Зінкевич.

Командирка медичного батальйону зазначила на своїй фейсбук-сторінці, що захисниця виривала життя військових з лап смерті на найгарячіших ділянках передової. Вона висловила глибоку вдячність посестрі за кожне врятоване життя та її сміливий вибір бути госпітальєркою.

Шлях на війні та цивільне життя "Джейн"

Шлях "Джейн" у військовій медицині розпочався ще у 2015 році з Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, після чого вона долучилася до "Госпітальєрів".

У вересні 2022 року Олена приєдналася до Інтернаціонального легіону ЗСУ та здійснювала евакуацію поранених під Бахмутом, Торецьком і на Харківському напрямку.

Через погіршення стану здоров'я у серпні 2024 року вона звільнилася з лав Збройних сил.

Окрім військової справи, Олена Шарговська була журналісткою та працювала редакторкою видань "Ukraїner", "Освіторія" та "Новинарня". Вона активно відстоювала права жінок в армії, була членкинею Жіночого ветеранського руху й співорганізаторкою проєкту "Невидимий батальйон".

Раніше також пішов з життя парамедик Василь Широкорад, чиє здоров'я було підірване важкими випробуваннями та чисельними пораненнями на фронті.