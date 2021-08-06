Можу зв'язатися напряму, – Олена Зеленська розповіла, із ким з міністрів знайома особисто

Перша леді Олена Зеленська заявила, що особисто знайома майже з усіма українськими міністрами. За її словами, винятками є лише глава Міноборони Андрій Таран і новопризначений очільник МВС Денис Монастирський.

Дружина президента України зазначила, що спілкування з представниками уряду проходить у форматі консультацій та зустрічей. Про це вона повідомила в інтерв'ю виданню "Фокус".

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Знайома не з усіма міністрами

Перша леді розповіла, що може "зв'язатися з міністром напряму", якщо знає його. Якщо не знає – намагається познайомитися. За її словами, незнайомих очільників відомств є лише двоє.

Не знайома з міністром оборони, з нинішнім міністром внутрішніх справ,

– сказала Олена Зеленська.

Дружина глави держави додала, що особисто знає попереднього керівника МВС Арсена Авакова. Однак робочих контактів з ним не мала.

Втім, власні ініціативи хоче продовжувати навіть після каденції чоловіка.

Зміни у Кабінеті Міністрів України

Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку з посади Глави МВС.

Народні депутати на засіданні 15 липня проголосували за його звільнення.

Дениса Монастирського 16 липня призначили міністром внутрішніх справ.

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