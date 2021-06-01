Олена Зеркаль стала радницею міністра енергетики Германа Галущенка. Перед тим вона була радницею голови правління "Нафтогазу".

Відповідна інформація з'явилась 1 червня на сайті Міненергетики. Олена Зеркаль вже була присутня на зустрічі з Єврокомісаркою Кадрі Сімсон.

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Олена Зеркаль стала радницею міністра

"З цього тижня матиму дорадчий голос в міністерстві енергетики. Рада, що до керма міністерства прийшли люди, готові обговорювати складні проблеми та рішення, які передбачають кропітку роботу. Вікно можливостей для України стрімко закривається, я буду намагатися це донести на всіх можливих рівнях", – заявила Олена Зеркаль на своїй сторінці у фейсбуці.

Ба більше, вже відбулась зустріч міністра енергетики Германа Галущенка та Єврокомісара Кадрі Сімсон. Політики обговорили виконання Плану реалізації Меморандуму про взаєморозуміння щодо стратегічного енергетичного партнерства між Україною та ЄС та Додатку XXVII до Угоди про асоціацію.

Сімсон підтвердила, що "Північний потік-2" не виконує функцію диверсифікації постачання газу, а ЄС не підтримує реалізацію цього проєкту.

Коротко про Олену Зеркаль