Сама назва натякає, – у ВМС пояснили, чому "Оленегорський горняк" повернувся в Крим
Великий десантний корабель "Оленегорський горняк" зазнав серйозних пошкоджень під час атаки морських дронів 4 серпня 2023 року. Росіяни у різний спосіб намагалися врятувати судно й нині перегнали його до Севастополя.
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону припустив, чому окупанти вдалися до таких дій. Водночас він додав, що справжня мета такого рішення стане відома згодом, передає 24 Канал.
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Причини можуть бути різні
Плетенчук зазначив, що причини повернення російського ВДК "Оленегорський горняк" до Криму можуть бути різними – від підготовчих робіт до відновлення цієї одиниці й закінчуючи банальною відсутністю достатнього причального флоту й достатньої кількості місць для базування інших кораблів, наприклад, у Новоросійську, Туапсе або Сочі.
Сама назва такого великого десантного корабля натякає, що він якийсь зайвий. Тому дізнаємося згодом, напевно, навіщо вони його туди завели. Але він зараз не боєготовий, він перебуває у стадії ремонту,
– повідомив Плетенчук.
Він також додав, що назвали ВДК так через компанію, яка спонсорувала будівництво. Відповідаючи на питання, чи дійсно окупанти збираються відновлювати "Оленегорський горняк", Плетенчук зауважив, що відновити можна будь-що за наявності бажання вкрасти бюджетні гроші та задля підтримання імперського міфу.
"Навіть якщо залишилося кілька болтів від якогось корабля, то в принципі до цих болтів можна прикрутити новий корабель, хоч це звучить абсурдно. І сказати, що "ми його відновили", – жартома зазначив Плетенчук.
Ураження "Оленегорського горняка": що відомо
- Вдосвіта 4 серпня 2023 року у Новоросійську пролунали вибухи в районі порту. Згодом стало відомо, що під ударом опинився великий десантний корабель "Оленегорський горняк".
- У російському міноборони традиційно заявили про "успішне відбиття атаки" морських дронів. Однак згодом у мережі з'явилися кадри з підбитим судном, яке тонуло.
- Як повідомили джерела в СБУ, атака на "Оленегорський горняк" – спецоперація, яку проводила СБУ спільно з ВМС ЗСУ. Також у мережі згодом з'явилося відео атаки, внаслідок якої це судно зазнало серйозних пошкоджень.