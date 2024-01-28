Сама назва натякає, – у ВМС пояснили, чому "Оленегорський горняк" повернувся в Крим

Великий десантний корабель "Оленегорський горняк" зазнав серйозних пошкоджень під час атаки морських дронів 4 серпня 2023 року. Росіяни у різний спосіб намагалися врятувати судно й нині перегнали його до Севастополя.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону припустив, чому окупанти вдалися до таких дій. Водночас він додав, що справжня мета такого рішення стане відома згодом, передає 24 Канал.

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Причини можуть бути різні

Плетенчук зазначив, що причини повернення російського ВДК "Оленегорський горняк" до Криму можуть бути різними – від підготовчих робіт до відновлення цієї одиниці й закінчуючи банальною відсутністю достатнього причального флоту й достатньої кількості місць для базування інших кораблів, наприклад, у Новоросійську, Туапсе або Сочі.

Сама назва такого великого десантного корабля натякає, що він якийсь зайвий. Тому дізнаємося згодом, напевно, навіщо вони його туди завели. Але він зараз не боєготовий, він перебуває у стадії ремонту,

– повідомив Плетенчук.

Він також додав, що назвали ВДК так через компанію, яка спонсорувала будівництво. Відповідаючи на питання, чи дійсно окупанти збираються відновлювати "Оленегорський горняк", Плетенчук зауважив, що відновити можна будь-що за наявності бажання вкрасти бюджетні гроші та задля підтримання імперського міфу.

"Навіть якщо залишилося кілька болтів від якогось корабля, то в принципі до цих болтів можна прикрутити новий корабель, хоч це звучить абсурдно. І сказати, що "ми його відновили", – жартома зазначив Плетенчук.

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