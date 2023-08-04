"Втомився, занедужав і ліг відпочити": мережа дотепно реагує на підбитий "Оленегорський горняк"

У ніч на 4 серпня Новоросійськ атакували морські дрони. Російське міноборони заявило, що буцімто "відбили усі атаки", проте великий десантний корабель "Оленегорський горняк" отримав пошкодження.

Ця подія неабияк сколихнула мережу. Як реагують на корабель, що тоне, – повідомляє 24 Канал.

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Відбив атаку бортом

Російське міноборони на ранок 4 серпня швидко почало виправдовуватися, що буцімто усі атаки були відбиті у Новоросійську. Хоча пропагандистські ЗМІ не поспішали висвітлювати атаку морськими дронами, проте деякі телеграм-канали почали публікувати світлини та відео з місця подій. На одному з відео "Оленегорський горняк" почали буксирувати.

Згодом у мережі опублікували кадри, на яких видно, що корабель похилився на бік. Як виявилося – судно отримало значні пошкодження.

Ця подія викликала яскраву реакцію у мережі. Українців знайшли привід для створення нових жартів, і соцмережі буквально "вибухнули" влучними висловлюваннями. Українці жартували з приводу коментарів російського міноборони про "відбиття атаки", про "втому кораблика" й "демілітаризацію".

Найяскравіші реакції у мережі – більше у галереї

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук також влучно прокоментував пошкодження "Оленегорського горняка".

Я не знаю, чи в пеклі існують телеграм-канали, чи доходить інформація до потойбічного світу з нашого, але є інформація, що екіпаж крейсера "Москва" вже вишикувався на борту й чекає для зустрічі екіпаж корабля "Оленегорський горняк",

– сказав Братчук.

На додачу він прикріпив відео, яке описує ситуацію з пошкодженням великого десантного корабля.

Атака на "Оленегорський горняк": що відомо