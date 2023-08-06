З'явилося свіже супутникове фото "Оленегорського горняка": в якому стані ворожий ВДК

У мережі оприлюднили нове супутникове фото "Оленегорського горняка". Цей ВДК 4 серпня був потужно атакований надводним дроном.

Відповідні кадри зроблені у суботу, 5 серпня, у Новоросійську. На них видно, що ВДК знадобилася "підтримка", адже сам вже не встоїть.

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ВДК тримають кранами

Біля великого десантного корабля помічені:

1 плавучий кран;

1 аварійно-рятувальне судно;

2 водолазних катери.

"Оленегорський горняк" тримають кранами і швартуванням. Окупанти ремонтують пошкодження.

До речі У Криму вдарили по нафтобазі, а у Новоросійську атакували базу ВМС: все, що відомо про вибухи

"Оленегорський" горняк після атаки / Фото Planet Labs

Окупанти не зможуть відновити найближчим часом