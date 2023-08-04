Підбитий "Оленегорський горняк" плавав у Крим: мав "допомагати" водіям на Кримському мосту

Великий десантний корабель "Оленегорський горняк" плавав у Крим, аби допомагати водіям на Кримському мосту уникати заторів. Щоправда, у Керч судно вперше прибуло нещодавно – 11 липня.

На пропагандистських каналах особливо пихато вихвалялися, що великий десантний корабель прибув до Криму на допомогу. Ці сюжети "крутили" чи не на кожному російському телеканалі, передає 24 Канал.

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Вирішив би питання заторів

Російські пропагандисти повідомляли, що 11 липня "Оленегорський горняк" вперше прибув до Криму. Це судно було у складі північного флоту й має 2-й ранг. До слова, кремлівські посіпаки вихвалялися, що судно більше ніж 100 метрів завдовжки зможе виконувати до 6 рейсів на добу з Керчі до порту "Кавказ".

У сюжеті росіяни заявляли, що у танкерній частині "Оленегорський горняк" зможе транспортувати близько 40 легкових автомобілів та 215 осіб. Його прибуття пояснили тим, що корабель допомагатиме водіям не стояти у заторах на Кримському мосту, а перевозитиме людей на материкову частину Росії.

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Вочевидь, росіяни в Криму й самі готуються до деокупації та нової "бавовни" на Кримському мосту. Оскільки для перевезення автомобілів та людей був залучений не лише військовий корабель "Оленегорський горняк", а й судно під назвою "Калінінград". Щоправда, пропагандисти не показали його у сюжеті.

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