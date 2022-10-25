Воду нам давали з озера, траплялись мальки, – медикиня Обідіна про жахи Оленівки

Медикиня з "Азовсталі" Вікторія Обідіна розповіла про жахіття, в яких вона перебувала під час полону в Оленівці. Жінку перевели туди 1 липня.

За словами медикині, належної допомоги в Оленівці не було. Також були проблеми і з харчуванням.

Важливо Україна повернула тіла ще 62 захисників, серед них – загиблі в Оленівці

Медикиня розповіла про жахи Оленівки

Як повідомила Обідіна, в Оленівці полонених годували тричі на день, а воду привозили з озера, і якій іноді траплялися мальки.

Коли в серпні цвісти вода почала, то, звичайно, із присмаком твані. Медичної допомоги нам не надавали. Тільки за найнеобхіднішим могли вколоти, це вже крайній випадок, якщо в тебе. А так якщо ти захворів чи ще щось, то допомоги не було,

– розповіла жінка.

Стосовно їжі в Оленівці – це була каша з камінням, зі сміттям, без солі та зовсім без нічого. Полонені жили у двомісних камерах, близько чотири на п’ять метрів, де мешкало 11 осіб, а повітря не було.

"У нас на шибках були щити залізні, в них просвердлені дірочки. Це єдине повітря, яке до нас надходило, скажімо так. Потім 14 жовтня нас перевезли до Таганрога. Там ми вже пробули до обміну, а потім уже на обмін поїхали", – зазначила Обідіна.

Медикиня наголосила, що в Оленівці здебільшого був моральний тиск з боку росіян. Але дівчат там не чіпали, рукоприкладства не було. Втім, хлопців тиснули фізично.

Теракт в Оленівці: що відомо

У ніч проти 29 липня окупанти підірвали барак із військовополоненими захисниками в Оленівці на Донеччині. У будівлі були українські захисники Маріуполя.

Відомо, що загинуло щонайменше 40 воїнів та 75 отримали поранення.

В Офісі Президента одразу відреагували на теракт та назвали його "одним із найцинічніших" злочинів Росії.

18 вересня російські пропагандисти повідомили про нову трагедію в Оленівці, звинувативши в ній українську сторону. Дмитро Лубінець закликав не вірити брехні окупантам, оскільки вони знову вчинили провокацію.

Варте уваги – Тайра розповіла, що в Оленівці перед обстрілом були медики: дивіться відео