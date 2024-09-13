Все через маленький дрон: які наслідки атаки по аеродрому "Оленья"

Українські безпілотники долітають і до далекої Мурманської області Росії, де розташований аеродром "Оленья". Військовий об'єкт двічі поспіль намагалися атакувати.

Росіянам доводилося зупиняти роботу аеропортів через загрозу українських дронів. Політтехнолог Борис Тизенгаузен у розмові з 24 Каналом проаналізував, які наслідки атак на аеродром в глибокому тилу ворога.

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Атака на "Оленью"

Російський аеродром "Оленья", на якому базуються російські бомбардувальники Ту-95, два дні поспіль намагалися атакувати українські дрони. Так, 11 вересня і 12 вересня росіянам довелося тимчасово призупинили роботу аеропортів у Мурманську та Апатитах. Російські ЗМІ повідомили про нібито збиття двох БпЛА неподалік від "Оленьї".

Такі атаки не просто мають чимале військове значення, але й морально-психологічне.

У тих, хто планує захист важливих військових об'єктів у Росії, виникає запитання: а куди тепер перетягувати системи ППО, якщо вже навіть аеродром "Оленья" – 1800 кілометрів по прямій – два дні поспіль атакують дрони. Звучить цікаве виття, бо росіяни не вірять, що наші безпілотники можуть долетіти на таку відстань і кричать, що атаки відбуваються з Фінляндії,

– зауважив Борис Тизенгаузен.

Де розташований аеродром "Оленья": перегляньте на карті

Втім дивні припущення росіян розвіялися під час другої атаки на "Оленью". Адже дрони летіли з двох сторін: із західної, де розташована Фінляндія, та зі східної, там, де Архангельська область.

"Це свідчить про те, що 1800 кілометрів по прямій по факту перетворюються у 2000 – 2200 кілометрів із гаком. Це вже зовсім інша дистанція", – зауважив політтехнолог.

Зверніть увагу! Нещодавно очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповідав про те, що Україна має дрони, які здатні долати понад 1800 кілометрів. Однак, ймовірно, це зовсім не межа.

Наслідки для Росії

Цікаво, що сам факт того, що дрони долітають до "Оленьї", навіть якщо росіяни їх збивають, справді залякує їх. Раніше окупантам доводилося перекидати стратегічну авіацію на інші аеродроми. Таке може відбутися і зараз. І тут є ще одна погана новина для росіян.

Ці літаки перепали росіянам ще з Радянського Союзу. Зараз не виробляють Ту-95МС, Ту-22М3. Тому кожен перегін літака на інший аеродром – це зношування машини. А провокує це все маленький, але гордий український дрон. Це непорівнянні витрати,

– наголосив Тизенгаузен.

Пошкодження чи знищення російських літаків – це вже надзвичайно болючий удар. Адже такі втрати є невідновлюваними для Росії.