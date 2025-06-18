Олесь Довгий складає депутатський мандат і йде з політики

Народний депутат Олесь Довгий заявив, що складає депутатський мандат. Він також зазначив, що планує піти з політики.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Олеся Довгого на його фейсбук-сторінці.

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Що відомо про складання мандата Олесем Довгим

Олесь Довгий заявив, що він іде з політики, тож написав заяву про припинення повноважень народного депутата.

Дві репліки. Перша: не планую балотуватися та обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Друга: планую надалі підтримувати ЗСУ, соціальні та культурні проєкти,

– написав нардеп.

Він також наголосив, що вірить в Україну, а також подякував своїй родині, друзям і команді за підтримку.

"Ціную здоровий глузд та порядність!" – резюмував Довгий.

Варто зазначити, що через те, що Олесь Довгий є мажоритарником, після того, як Рада проголосує за позбавлення мандата, в парламенті залишаться 398 нардепів.

Хто такий Олесь Довгий