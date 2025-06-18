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24 Канал Новини України Олесь Довгий складає депутатський мандат і йде з політики
18 червня, 19:45
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Олесь Довгий складає депутатський мандат і йде з політики

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Олесь Довгий заявив про складання депутатського мандата і вихід з політики, не планує балотуватися або займати посади в державній владі.
  • Довгий був обраний до Верховної Ради IX скликання як безпартійний самовисуванець, був членом комітету з питань здоров'я нації.
  • Після складання мандата Довгого в парламенті залишаться 398 нардепів, оскільки він був мажоритарником.

Народний депутат Олесь Довгий заявив, що складає депутатський мандат. Він також зазначив, що планує піти з політики.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Олеся Довгого на його фейсбук-сторінці. 

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Що відомо про складання мандата Олесем Довгим

Олесь Довгий заявив, що він іде з політики, тож написав заяву про припинення повноважень народного депутата. 

Дві репліки. Перша: не планую балотуватися та обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Друга: планую надалі підтримувати ЗСУ, соціальні та культурні проєкти, 
– написав нардеп.

Він також наголосив, що вірить в Україну, а також подякував своїй родині, друзям і команді за підтримку.

"Ціную здоровий глузд та порядність!" – резюмував Довгий. 

Варто зазначити, що через те, що Олесь Довгий є мажоритарником, після того, як Рада проголосує за позбавлення мандата, в парламенті залишаться 398 нардепів.

Хто такий Олесь Довгий

  • Олесь Довгий у 2019 році був обраний до Верховної Ради IX скликання як безпартійний самовисуванець за 102 округом (Кіровоградська область). Він був позафракційним нардеп.
  • Довгий також був членом Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. У Верховній Раді також керував офісом представників бізнесу в парламенті.
  • Варто зазначити, що нардеп був також і у Верховній Раді VIII скликання. Він був членом комітету з питань економічної політики та секретарем депутатської групи "Воля народу".