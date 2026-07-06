Світу більше не існує: що показали постійні обстріли України з боку Росії

Росія дедалі відвертіше б'є по цивільних українцях і вже майже не намагається приховувати справжню мету таких атак. Водночас частина західного світу повертає росіян у міжнародний спорт, шукає можливості для торгівлі та продовжує говорити про "умиротворення", ніби терор проти України не матиме ширших наслідків.

Політолог Петро Олещук в ефірі 24 Каналу пояснив, що постійні обстріли остаточно зруйнували уявлення про єдиний світ, який стежить за злочинами й обов'язково реагує на них. За його словами, безкарність дозволяє Кремлю продавати вбивства українців як заміну перемогам, а Україні показує, на що насправді можна розраховувати.

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Розраховувати на абстрактний "світ" Україні не варто

Російсько-українська війна остаточно показала, що єдиного міжнародного середовища, яке автоматично реагує на злочини й карає агресора, немає. Кожна держава передусім керується власними проблемами та інтересами, тому допомогу отримує той, хто здатен дипломатично її вибороти або довести партнерам власну корисність.

Світу не існує. Світ – це абстракція. Усім, у принципі, байдуже: в американців свої проблеми, у поляків свої, у європейців свої, у нас свої. Це один із головних результатів російсько-української війни,

– пояснив Олещук.

Навіть підтримка України нерідко залежить не лише від співчуття чи міжнародного права. Для окремих країн вона може бути способом стримати Росію, захистити власні кордони або використати Україну як буфер. Тому сподіватися, що хтось зупинить агресора лише через масштаб його злочинів, марно.

Водночас Москва фактично відмовилася від будь-яких обмежень у виборі цілей і методів війни. За таких умов Україна не повинна погоджуватися на односторонні рамки, які дозволяють Росії безкарно атакувати українські міста, але стримують удари у відповідь.

Якщо Росія знімає із себе будь-які обмеження щодо обстрілів України, я не бачу причин, чому Україна повинна дотримуватися обмежень у відповідь. Найефективніша система ППО для столиці – це регулярні удари по столиці іншої сторони,

– наголосив політолог.

Нині Україна ще не має достатніх ресурсів для повністю симетричної відповіді. Однак подальша стратегія має полягати в нарощуванні спроможностей, які зроблять терористичні обстріли надто дорогими для Росії та змусять її відчути наслідки війни на власній території.

Терор по Києву став для Кремля сурогатом перемоги

Удари України по російських НПЗ виявилися надзвичайно ефективними. Нафтопереробна галузь Росії опинилася в глибокій кризі, а дефіцит пального створює соціальну напругу й наближає війну до людей, які роками сприймали її як щось далеке. У росіян дедалі частіше виникають питання, навіщо продовжувати агресію, яка вже б'є по їхньому повсякденному життю.

Для них тероризм щодо Києва – це сурогат перемоги. Мовляв, дивіться, як ми побили Київ. Які вам ще потрібні докази, що ми перемагаємо? Тепер мовчки стійте в чергах на заправках, а потім ідіть на мобілізацію, коли її оголосить мудрий Путін,

– пояснив Олещук.

Російська пропаганда вже майже не намагається маскувати удари по цивільних розповідями про десятки знищених підприємств чи вигадані готелі з генералами НАТО. Метою дедалі відвертіше стає максимальна кількість жертв серед українців, яка має компенсувати для внутрішньої аудиторії відсутність реальних успіхів на фронті.

Російська влада може продавати своїм громадянам убивство цивільних українців як універсальне пояснення й універсальну відповідь на всі питання,

– наголосив політолог.

Кремль не має чим відповісти на втрати в нафтовій галузі, крім нових терористичних атак. Водночас російське керівництво розуміє, що за вбивства українців навряд чи зіткнеться з реальною відповідальністю: частина світових лідерів і далі готова підтримувати контакти з Путіним, а росіян поступово повертають у міжнародний спорт і публічний простір.

Політика умиротворення Росії вдарить по самому Заходу

Безкарність Кремля проявляється не лише у відсутності реальної відповіді на удари по цивільних. Паралельно росіян повертають у світовий спорт із прапорами та гімнами, пояснюючи це тим, що спорт нібито існує поза політикою. Водночас позицію самих спортсменів щодо війни й терору проти українців часто навіть не намагаються з'ясувати.

Можна запитати цих спортсменів перед поверненням, як вони ставляться до терористичних обстрілів України. І 99% скажуть, що так і треба. Як їх тоді взагалі повертати у спорт?,

– зауважив Олещук.

Це вписується у звичну для частини західних країн політику щодо Росії: відновити контакти, торгівлю та співпрацю, сподіваючись у такий спосіб зробити її менш агресивною. Такий підхід дозволяє Москві бачити, що навіть відвертий терор не закриває їй шлях до міжнародної нормалізації.

Це звична для них тема: давайте будемо умиротворяти Росію, дружити з нею і торгувати, бо це вигідно. Урешті вони дограються до того, що це прилетить по них так само,

– наголосив політолог.

Західні держави десятиліттями називали тероризм однією з головних загроз, але тепер поводяться так, ніби російський терор проти України є винятком, який їх не стосується. Насправді така безкарність лише розширює межі дозволеного для Кремля й підвищує ризик, що згодом ті самі методи Росія застосує вже проти інших країн.

Олещук пояснив, навіщо Кремль убиває цивільних: дивіться відео