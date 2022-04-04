В Олешках заселилось близько 500 російських військових: вони виселяють людей із гуртожитків
Джерело:фейсбук Євгена Рищука
Наглі окупанти виселяють людей з гуртожитків професійно-технічного училища в Олешках Херсонської області. Натомість близько 500 військових РФ вже встигли туди заселитись.
Таку інформацію повідомив Олешківський міський голова Євген Рищук у своєму відеозверненні на сторінці у фейсбук.
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Мікрорайон "Аметист" тепер заселений повністю російськими військовими,
– зазначив міський голова.
Окупанти насильно виселяють людей з гуртожитків професійно-технічного училища в Олешках та заселяються в нього самі. Відома приблизна кількість – близько 500 військовослужбовців РФ, які уподобали собі помешкання наших громадян.
Євген Рищук повідомив, що сьогодні зранку місцеве казначейство припинило пропускати фінанси. Зокрема, виникла проблема з зарплатами працівникам олешківських комунальних підприємств. Проте міський голова запевнив, що це питання буде вирішене через 1 – 2 дні.
За його словами, вчора мешканці міста чули звуки стрілянини. Проте міський голова повідомив, що з пораненнями до лікарні ніхто не звертався. Натомість наголосив, що ці звуки могли йти від окупантів, які напиваються та чинять безлад на території області.
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