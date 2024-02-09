У Скабєєвої через Залужного стався "припадок"

В ефірі пропагандистської телепрограми Ольги Скабєєвої запрошений військовий експерт наважився похвалити Валерія Залужного. Через це у росіянки стався справжній "припадок".

Гостем програми став військовий експерт Константін Сівков, який часто з’являється на пропагандистських шоу, передає 24 Канал. Він одразу відзначив, що Залужний та українська армія опинились в складних умовах, проте досягли значних результатів.

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Істерика у прямому ефірі

"У тих умовах, в яких він опинився, досягнути тих результатів.." – Сівков почав свою думку.

Проте Скабєєва була шокована такою “нахабністю” та одразу почала кричати.

"В яких умовах? Давайте його пошкодуємо! Він з Росією воює!" – обурювалася пропагандистка.

Сівков, попри крик ведучої, намагався висловити свою думку.

"В умовах, коли не було панування в повітрі, а панування повністю у Росії",– сказав він.

Скабєєва знову і знову перебивала гостя, продовжуючи свою істерику.

Залужний – кривавий убивця! Він віддає накази про вбивство російських солдатів! О Боже, немає переваги в повітрі у Залужного!

– вона продовжувала своє шоу.

Вже не перша істерика в ефірі