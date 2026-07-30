"Президент не просив іти": Стефанішина прокоментувала свою відставку з посади посолки в США

Ольга Стефанішина заявила, що Володимир Зеленський не просив її залишати посаду посолки України у США. Дипломатка також прокоментувала звинувачення щодо конфлікту інтересів і недекларування майна.

Про це вона розповіла під час пресконференції у Вашингтоні 30 липня, пише Суспільне.

Що сказала Стефанішина про свою відставку?

Посолка України у США Ольга Стефанішина заявила, що президент Володимир Зеленський не просив її подавати у відставку. За словами Стефанішиної, Зеленський, навпаки, хоче, щоб вона залишалася на посаді посолки України у США. Вона також зазначила, що ще до приїзду до Вашингтона підготувала план роботи, над яким команда працювала надалі.

Вона також прокоментувала звинувачення щодо нібито конфлікту інтересів та недекларування майна. Пані посол заявила, що люди з близького оточення президента часто стають об'єктами різноманітних підозр і звинувачень. За словами дипломатки, зараз триває дискусія щодо того, як вона декларувала своє майно. Стефанішина запевнила, що в разі необхідності готова повернутися до України та особисто представити свої аргументи у цій ситуації. Водночас вона наголосила, що це питання не стосується її офіційної діяльності на посаді посолки чи використання повноважень, пов'язаних із роботою.

Наразі Ольга Стефанішина продовжує працювати на посаді посолки України у США. Вона очолює українське диппредставництво у Вашингтоні з 27 серпня 2025 року. До цього вона була віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністеркою юстиції.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'являлися повідомлення, що Ольга Стефанішина покидає посаду посла України у США за власним бажанням. За даними джерела, причиною рішення стали особисті обставини.

Зазначимо, журналістка Марія Ульяновська вважає, що посолка в США змогла налагодити контакти з республіканцями в Конгресі, адміністрації Трампа та Пентагоні, а також просувати важливі для України питання – ППО, військову допомогу, дрони та повернення викрадених Росією дітей.

Відомо, що Рустема Умєрова розглядають як одного з головних кандидатів на посаду посла України у США після відставки Ольги Стефанішиної. В Офісі президента пояснюють це його досвідом міжнародних переговорів та роботи над оборонними домовленостями, однак остаточного рішення ще немає. Зеленський анонсував, що Рустем Умєров може зосередитися на міжнародному напрямі роботи РНБО. Зокрема, переговорах із партнерами, розвитку безпекової співпраці та взаємодії між розвідками України й інших держав. Також він займатиметься реалізацією міжнародних безпекових програм, зокрема Drone Deals та антибалістичної програми "Фрея".