Стефанішина зіштовхнулася з хейтом через жарт команди: вона розповіла про відео в TikTok

У Міністерстві юстиції пожартували про те, що віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина змушує своїх співробітників ставити на заставки телефону її фото. Відповідне відео з'явилося на сторінці відомства.

Міністерка відреагувала на креатив команди TikTok. Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Стефанішиної у Facebook.

Дивіться також В уряді України чекають на відкриття переговорів про вступ до ЄС попри висновки Євроради

Стефанішина відреагувала на жарт

На опублікованому відео на акаунті Міністерства юстиції у співробітників запитали, яка заставка в них стоїть на телефоні. Усі вони показали головне фото з зображення очільниці відомства Стефанішиної. Однак користувачі мережі не сприйняли такий жарт і негативно відреагували на відео. Багато хто засудив таке "підлабузництво". Але були й ті, хто все ж сприйняв жарт.

Частина коментарів під жартівливим відео Мін'юсту / Скриншоти

Цікаво, що ролик з акаунту не видалили і наразі він є найпопулярнішим. На ньому вже 64,4 тисячі переглядів та 672 лайки.

У відомстві хотіли запустити новий тренд в TikTok: дивіться відео

Через хвилю хейту Ольга Стефанішина й сама відреагувала на жарт колег.

Дуже люблю комунікаційну команду Мінʼюсту, чесно. Як ви могли зрозуміти, у Мін’юста з’явився ТікТок, і там вже багато корисної інформації, окрім крінж-відео про фотки на заставці,

– написала міністерка.

Свій жарт пояснили також автори відео. Вони зазначили, що вирішили пожартувати та створити новий тренд. На новому відео відомства працівники показали нові заставки – із символікою Мінʼюсту.

Нагадаємо, в мережі поширили чутки, що Ольга Стефанішина може стати новим послом України у США. Однак посадовиця заперечила цю інформацію та сказала, що вона не обговорювала з урядом чи парламентом цю тему. Однак зараз Стефанішина планує зосередитися європейській інтеграції України та реформах у сфері верховенства права.