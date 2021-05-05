Олігархи б'ються за 3 основних ресурси, – політтехнолог Гайдай назвав їх

Українські олігархи причетні не просто до певних осіб у політиці. У них є 3 основних ресурси, завдяки яким можуть отримати гроші та вплив. За них між бізнесменами триває запекла боротьба.

Таку думку в ефірі програми "Що це було" висловив політтехнолог Сергій Гайдай. Він зауважив, що основний ресурс – посада президента.

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"Олігархи реально б'ються за 3 основних ресурси, які в них є – там перемагає завжди велика кількість грошей", – наголосив Гайдай.

• Президент, за його словами, є і був завжди людиною, яка могла контролювати основні фінансові потоки країни.

Ще перший олігарх Євген Щербань це зрозумів і казав, що якщо ми отримаємо владу, то контролювати треба газ, металургію, енергетику, нафту. Посада президента дає для цього найбільше можливостей,

– сказав Гайдай.

• Всі інші олігархи, як зауважив Гайдай, йдуть у Верховну Раду – саме там є біржа інтересів. "Торгують голосами, законопроєктами. Такий бізнес-клуб і там вони", – зазначив Гайдай.

• Він додав, що все це забезпечує великий державний апарат – такого немає у жодній країні Європи. У нас дуже централізована держава. Місцевого самоврядування майже не існує", – підсумував політтехнолог.

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