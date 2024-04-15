У Третій ОШБр прокоментували слова Макрона про тимчасове перемир'я на період Олімпійських ігор

Еммануель Макрон виступив з ініціативою щодо припинення вогню в усіх воєнних конфліктах на час проведення Олімпійських ігор. У Третій ОШБр такі ідеї назвали пустими розмовами.

На ідею французького президента відреагував заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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За словами військового, єдиний для західних країн спосіб посприяти миру в Україні – надати засоби ППО та військову техніку. Також Жорін нагадав про можливість відправлення військового контингенту, адже французьке суспільство, судячи з опитувань, готове до цього.

Чергова ініціатива про припинення вогню на певний період — це вже навіть не смішно. Піз**жа за 10 років ми чули достатньо. Мабуть Заходу хочеться отримати сотий урок про те, що росіяни демонстративно порушують всі обіцянки, принижуючи тих, хто в них повірив,

– написав Жорін у своєму телеграм-каналі.

Більше про заяву Макрона

Задля припинення вогню на час Олімпійських ігор Макрон розраховує на допомогу Китаю. За кілька тижнів Париж відвідає голова КНР, з яким президент Франції планує провести розмову.

Раніше Еммануель Макрон зізнавався, що очікує атаки на Францію під час Олімпійських ігор з боку Росії.

Олімпійські ігри в Парижі відбуватимуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

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