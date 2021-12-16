Омікрон охопив планету: у ВООЗ передрікають нову хвилю пандемії

У Великій Британії люди пішли масово отримувати бустерну дозу вакцинації від COVID-19. Усе через новий штам коронавірусу Омікрон.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон закликав громадян ревакцинуватися, бо в уряді очікують на чергову хвилю пандемії. Лише впродовж 15 грудня в країні виявили майже 60 тисяч нових випадків зараження. Це найвищий показник за цей рік.

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"Головні медичні експерти Великої Британії підвищили рівень небезпеки через COVID-19 до четвертого – передостаннього рівня. Національна медична система Англії оголосила, що повертається до найвищого рівня готовності – до надзвичайного стану", – заявив Борис Джонсон.

У Великій Британії посилили карантин

У Великій Британії зафіксували першу смерть від Омікрону. У Лондоні цей штам вже став домінуючим. На тлі погіршення епідеміологічної ситуації уряд посилив карантинні обмеження.

Тепер захисна маска обов'язкова у всіх громадських місцях. Водночас у розважальні заклади, музеї, ресторани й бари пускають лише тих, у кого є сертифікат вакцинації. Роботодавців закликали перевести персонал на віддалену роботу.

У мене є можливість працювати з дому. Я, мабуть, поєднуватиму: працюватиму 2 дні вдома й 3 в офісі,

– розповіла жителька Лондона.

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Влада Нідерландів б'є на сполох

У Нідерландах фіксують один з найвищих у Європі показників заражень коронавірусом. Впродовж 15 грудня там виявили майже 13 тисяч нових випадків захворюваності. Й це попри запровадження карантинних обмежень ще всередині листопада.

Для того, аби запобігти погіршенню ситуації на різдвяні свята, уряд пішов на нові кроки. З 20 грудня усіх учнів початкових й середніх класів відправлять на канікули.

Водночас дію комендантської години для розважальних закладів, ресторанів, барів і нічних клубів продовжили до 14 січня.

Сподіваюся, більшість людей зрозуміє, що продовження карантину неминуче з 2 причин. По-перше, через високі показники захворюваності. По-друге, через новий штам Омікрон,

– заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Вчені прогнозують нову хвилю пандемії

Вчені дуже обережні з висновками щодо Омікрону, адже поки їм не вистачає даних про інфекцію. У фармацевтичній компанії Moderna не виключають, що зі штамів Дельта й Омікрон може з'явитися новий супервірус, якщо вони поєднаються в одному хворому.

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Такий розвиток подій є можливим, відповідно до досліджень, які проводили у Південно-Африканській Республіці, де вперше виявили Омікрон. Однак у самій ПАР закликають не панікувати, адже новий штам може бути не таким шкідливим як Дельта.

"Він поширюється, наче пожежа в лісі, але дуже мало людей мають тяжкий перебіг хвороби. Така ситуація може вказувати на те, що він буде багато змінюватися. Так, він може залишитися дуже заразним, але слабким. З плином часу може взагалі зникнути, – розповів міністр охорони здоров'я ПАР Джо Паахла.



Вченим поки не вистачає інформації про Омікрон / Фото Unsplash

Що рекомендують у ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я радять не втрачати пильність. Омікрон вже виявили у понад 75 країнах світу. Втім, на думку міжнародних експертів, реальні масштаби поширення нового штаму значно більші.

Для того, аби уникнути стрімкого стрибка заражень, вони радять дотримуватись усіх карантинних обмежень.

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"Навіть якщо Омікрон сприячиняє менше тяжких випадків, кількість заражень може стати такою, що хворі переповнять непідготовлені системи охорони здоров'я", – заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреісус.

За його словами, лише вакцинація не зможе вивести країни з цієї кризи. Вони повинні попереджати про розповсюдження Омікрону за допомогою добре відомих методів.

Мовиться не про те, щоб замінити вакцинами носіння захисних масок, дистанціювання, провітрювання приміщень чи миття рук – треба постійно робити усе це.

Якою є ситуація в Україні

Наразі в Україні Омікрон поки не виявили. Однак у Міністерстві охорони здоров'я очікують, що "небажаний гість" завітає до нас вже найближчим часом.