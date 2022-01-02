Омікрон в Україні: у МОЗ оцінили ймовірність введення локдауну

Днями у РНБО застерегли, що скоро Омікрон може стати основним штамом коронавірусу в Україні. Саме тому у МОЗ вирішили оцінити можливість запровадження локдауну.

Як пояснив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю, штам Омікрон дійсно може призводити до непередбачуваних наслідків.

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Він заспокоїв українців, сказавши, що зараз про локдаун не мовиться, однак потенційно в залежності від розвитку ситуації можливо все. Кузін зазначив, що спрогнозувати остаточно, яка кількість хворих буде фіксуватися, яке буде навантаження, немає можливості.

Але локдаунів поки що не очікуємо,

– підкреслив він.

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Головний санітарний лікар розповів, що МОЗ та Кабмін впроваджують усі необхідні карантинні заходи, зокрема:

із 3 грудня обмежили перетин державного кордону з тих країн, де виник або був зареєстрований новий штам Омікрон;

в Україні продовжують діяти норми, які стосуються обов'язково тестування невакцинованих як до перетину кордону, так і після;

МОЗ продовжує працювати з областями для того, щоб повноцінно виконати увесь обсяг медичної субвенції для дооснащення лікарень кисневими станціями;

перед Новим роком були запущені додаткові раунди інспекційних перевірок, велика частина публічних святкувань була скасована або перенесена на інший час.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів більше не планує повертатися до практики запровадження тотального локдауну в Україні. Бізнес зможе працювати в червоних зонах карантину за умови 100% вакцинації працівників.

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