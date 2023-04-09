"Неузгоджена акція": на Великодню службу до храму в Петербурзі навідався ОМОН
Росіян продовжує наздоганяти карма. На Великдень у Петербурзі ОМОН зірвав релігійний ритуал запалення вогню.
Так, ОМОНівці завітали до католицької базиліки святої Катерини. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
До речі У центрі Санкт-Петербурга чоловік вистрілив в ОМОНівця: у мережі з'явилось відео
На Великодню службу до храму в Петербурзі навідався ОМОН
9 квітня ОМОН у Петербурзі зірвав релігійний ритуал запалення вогню на Великдень у католицькій базиліці святої Катерини. Попередньо, ОМОНівці вважають релігійну дію "неузгодженою акцією".
ОМОН завітав до церковників / фото місцеві телеграм-канали
Що саме стало справжньою причиною візиту ОМОН до церкви у Петербурзі – невідомо. Але це вкотре підтверджує, що бумеранг існує і росіянам повертаються всі їхні вчинені злочини.
ОМОНівці вважають релігійну дію неузгодженою акцією / фото місцеві телеграм-канали
Церква у Петербурзі, куди завітали ОМОНівці / фото місцеві телеграм-канали
ОМОН навідувався у квартири білорусів
Нагадаємо, що раніше на території авіабази поблизу селища Мачулищі, що в Білорусі, прогриміли вибухи. Силовики Лукашенка після цього почали перевіряти машини на вулицях населеного пункта.
Окрім цього, ОМОН у повному спорядженні навідувався у квартири білорусів. А околиці Мачулищ протягом 1,5 години патрулював вертоліт.
До речі, у селищі Октябрський Бєлгородської області у жовтні 2022 року пролунали потужні вибухи на складі з боєприпасами. Тоді загинули декілька командирів. Йдеться про командира саратовського ОМОН "Патріот" полковника поліції Алєксєя Грачова та керівника інженерно-саперної групи ОМОН "Патріот" підполковника Андрєя Головіна.