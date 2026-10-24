Удар за 2500 кілометрів: чим важливий атакований "Омський каучук"

Українські безпілотники 24 жовтня уразили хімічний завод "Омський каучук" за 2500 кілометрів від кордону. На підприємстві виготовляють компоненти для ракетного палива комплексів "Іскандер-М" і "Ярс".

Як повідомляють моніторингові канали та OSINT-аналітики, після атаки безпілотників на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Водночас під удар потрапив розташований поруч новий логістичний хаб компанії Ozon площею 40 тисяч квадратних метрів.

Що відомо про "Омський каучук"

Завод "Омський каучук" входить до групи компаній "Титан" і є одним із найбільших виробників синтетичного каучуку, фенолу та ацетону в Росії. Потужність цього промислового об'єкта становить близько 2000 тонн продукції на добу.

Вибухи в Омську: дивіться відео

Спеціальні полімерні зв'язувальні матеріали із цього заводу є критично важливими для російського військово-промислового комплексу. Виготовлені синтетичні каучуки використовуються як компоненти для твердого ракетного палива.

Твердопаливні двигуни застосовуються у балістичних ракетах комплексів "Іскандер-М", "Тополь-М" і "Ярс".

Вибухи в Омську: дивіться відео

Нагадаємо, що у московських аеропортах 24 жовтня через загрозу атак безпілотників затримали або скасували щонайменше 210 авіарейсів. Найбільше розклад порушився у "Шереметьєво", а на сайті "Домодєдово" навіть перестали працювати сервіси.