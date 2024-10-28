Ворог окупував Гірник та просунувся в Селидовому: оновлення мапи DeepState
Джерело:DeepState
Росіяни продовжують здійснювати штурми на низці ділянок, зокрема у Донецькій області. Внаслідок цього ворогу, на жаль, вдалося окупувати місто ГІрник Покровського району.
Також є просування у напрямку Селидового, який росіяни хочуть оточити. Про це свідчить повідомлення від аналітиків DeepState, які у ніч на 28 жовтня показали оновлену карту фронту.
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Що відбувається на фронті
Згідно з оновленою мапою, росіянам вдалося просунутися у відразу кількох населених пунктах.
Ворог окупував Гірник, а також просунувся в Селидовому, Богоявленці, Новоукраїнці, біля Шахтарського та Новоолексіївки,
– йдеться у повідомленні.
Місто Гірник окупували росіяни: дивіться на карті
Тривалий час противник намагається оточити й Селидове Донецької області. Для цього росіяни просуваються у бік Вишневого, яке є дуже важливи з погляду логістичного забезпечення.
Росіяни продовжують наступати на Селидове: дивіться на карті
Також є активізація окупаційних військ біля Богоявленки. Це село Вугледарської міської громади Волноваського району Донецької області.
Ворог штурмує біля Богоявленки: дивіться на карті
У тій же громаді розташовані селища Новоукраїнка та Шахтарське, у яких наразі фіксується просування російських загарбників.
Противник активізувався біля Новоукраїнки та Шахтарського: дивіться на карті
Росіяни також не полишають штурмувати біля Новоолексіївки. Це село Хлібодарівської сільської громади Волноваського району Донецької області, яке розташоване неподалік вищезгаданих Вишневого та Селидового.
Окупанти просуваються у напрямку Новоолексіївки: дивіться на карті
Незадовго до цього у DeepState повідомляли, що росіяни підняли червоний прапор у центрі Богоявленки. Зазначалося, що ворожа піхота з півдня та заходу населеного пункту почала просочуватися в глибину