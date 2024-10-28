Ворог окупував Гірник та просунувся в Селидовому: оновлення мапи DeepState

Росіяни продовжують здійснювати штурми на низці ділянок, зокрема у Донецькій області. Внаслідок цього ворогу, на жаль, вдалося окупувати місто ГІрник Покровського району.

Також є просування у напрямку Селидового, який росіяни хочуть оточити. Про це свідчить повідомлення від аналітиків DeepState, які у ніч на 28 жовтня показали оновлену карту фронту.

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Що відбувається на фронті

Згідно з оновленою мапою, росіянам вдалося просунутися у відразу кількох населених пунктах.

Ворог окупував Гірник, а також просунувся в Селидовому, Богоявленці, Новоукраїнці, біля Шахтарського та Новоолексіївки,

– йдеться у повідомленні.

Місто Гірник окупували росіяни: дивіться на карті

Тривалий час противник намагається оточити й Селидове Донецької області. Для цього росіяни просуваються у бік Вишневого, яке є дуже важливи з погляду логістичного забезпечення.

Росіяни продовжують наступати на Селидове: дивіться на карті

Також є активізація окупаційних військ біля Богоявленки. Це село Вугледарської міської громади Волноваського району Донецької області.

Ворог штурмує біля Богоявленки: дивіться на карті

У тій же громаді розташовані селища Новоукраїнка та Шахтарське, у яких наразі фіксується просування російських загарбників.

Противник активізувався біля Новоукраїнки та Шахтарського: дивіться на карті

Росіяни також не полишають штурмувати біля Новоолексіївки. Це село Хлібодарівської сільської громади Волноваського району Донецької області, яке розташоване неподалік вищезгаданих Вишневого та Селидового.

Окупанти просуваються у напрямку Новоолексіївки: дивіться на карті

Незадовго до цього у DeepState повідомляли, що росіяни підняли червоний прапор у центрі Богоявленки. Зазначалося, що ворожа піхота з півдня та заходу населеного пункту почала просочуватися в глибину