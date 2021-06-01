Взаємодія з силами НАТО: що дає Україні оновлений пакет Цілей партнерства

Україна має план Б щодо членства в НАТО. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Щоправда не розповів деталі, лише зазначив – мовиться про безпекові угоди з Євросоюзом та США. Але їхнє підписання є лише далекою перспективою. Близька – це оновлення Цілей партнерства з НАТО.

Наприкінці минулого тижня, 28 травня, почався перегляд цього важливого документу. На ньому ґрунтується взаємодія України з Північноатлантичним Альянсом.

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Заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко розповів, процес планування та оцінки сил є одним з найбільш дієвих інструментів:

наближення України до стандартів НАТО;

посилення інституційних спроможностей оборонного відомства;

розвитку спроможностей Збройних Сил;

набуття взаємосумісності.

Україна вже понад 20 років бере участь в програмі НАТО "Партнерство заради миру". До неї також залучена низка країн з колишнього радянського простору. Ця програма дозволяє гармонізувати національні стандарти у військовій сфері і напрацювати досвід взаємодії з силами Альянсу.

Частина нових цілей партнерства з НАТО не буде розголошуватися

Перегляд цілей програми відбувається, коли накопичується критична маса змін всередині самого НАТО, в технологічних військових системах і стандартах, геополітичних процесах у світі. Експерти пояснили, частина нових цілей не буде розголошена, адже в неї закладають секретні дані як самого Альянсу, так і країн-учасників програми. Решта буде оприлюднена після того, як цей документ затвердять на асамблеї НАТО.

Можливо, там буде чітко визначено збільшення кількості військ і їхнє залучення до цих навчань. Обов'язково повинен бути перелік воєнно-технічної допомоги, яку буде надавати Альянс в рамках цієї програми,

– зазначив військовий експерт Олег Жданов.

Взаємодія України з НАТО в рамках цієї програми є важливою. Але вона не є запорукою євроатлантичної інтеграції.

"Це саме програма, яка передбачає співробітництво між Альянсом і партнерами. Мається на увазі, що це є такий процес, але який не стосується вступу до НАТО", – зауважив директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

Ймовірно, нові цілі в рамках програми "Партнерство заради миру" будуть обговорені і на саміті Альянсу в Брюсселі. Але туди не запросили Україну.

На Банковій сподіваються, що Альянс може переглянути це рішення. Адже ситуація на кордонах України з Росією залишається напруженою. Київ напряму заявляє представникам НАТО, що розраховує отримати План дій щодо членства вже у 2021 році. Оскільки він є запобіжником від російської агресії.

Але, вочевидь, розраховувати на це на саміті в Брюсселі 14 червня не варто, вважають експерти. Бо проти цього виступає Німеччина, і її можуть підтримати ще кілька країн-членів Альянсу.

У НАТО вирішили не створювати ситуацію, яка буде дійсно контрпродуктивною з погляду того, що буде винесено питання ПДЧ, а потім доведеться ще конфліктувати всередині Альянсу. І Україна з Грузією нічого не отримає, і в НАТО будуть суперечки,

– прокоментував Михайло Самусь.

До того ж Альянс постійно заявляє Києву, що треба виконати домашнє завдання, перш ніж НАТО надасть План дій щодо членства. За словами Олега Жданова, основні питання – це боротьба з корупцією, щоб процеси були зрозуміли, щоб гроші і зброя не зникли.

"Коли ми виконаємо це домашнє завдання, тоді можемо приходити і казати: "Ми все зробили, а ось тепер давайте розмовляти"", – відзначив військовий експерт.

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Поки що ПДЧ все ж таки віддалена перспектива. А от програма "Партнерство заради миру" вже принесла конкретні результати.

З 2014 року оперативні підрозділи Збройних сил України працюють на стандартах НАТО. А до 2022 року перейдуть на них і в штабній роботі.

Взаємодія з Альянсом в рамках будь-яких програм важлива для України, адже дозволяє посилювати обороноздатність нашої держави і надійно захищати східні кордони, де Росія регулярно брязкає зброєю.