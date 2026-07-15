Саме тому законопроєкт Грема – Блюменталя знову повернувся до порядку денного Вашингтона – вже в оновленому вигляді та з реальними шансами на ухвалення. І якщо він стане законом, наслідки для Росії можуть виявитися значно серйознішими, ніж будь-який попередній пакет санкцій. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Що змінили?

Головна зміна – відмова від універсального 500% тарифу. Саме ця норма викликала найбільший спротив. Замість неї документ передбачає можливість запровадження мит до 100% проти найбільших покупців російських енергоносіїв.

На перший погляд, санкції стали м'якшими. Насправді – навпаки. Бо тепер вони стали політично реалістичними. Саме тому шанси на їхнє ухвалення значно зросли.

Чому документ тепер влаштовує Трампа?

Попередня редакція практично змушувала президента автоматично застосовувати санкції. Оновлена версія залишає Білому дому головний інструмент – свободу політичного маневру.

Дональд Трамп отримує право самому визначати, коли саме запускати санкційний механізм, щодо кого його застосовувати та коли робити винятки відповідно до національних інтересів США. Саме цього Білий дім вимагав під час переговорів із сенаторами.

І саме це стало ключем до компромісу між адміністрацією президента, республіканцями та демократами.

По кому битимуть санкції?

Головна ідея документа – не покарати лише Росію, а зробити токсичною будь-яку співпрацю з російськими енергоносіями. Під найбільшим ризиком опиняються країни, які залишаються основними покупцями російської нафти та газу.

Передусім мова йде про Китай та Індію. Також у фокусі залишаються Угорщина, Словаччина, Бельгія, Франція, Японія та інші держави залежно від обсягів імпорту.

Окремий блок санкцій стосується російського тіньового флоту, банківського сектору, фінансових установ, Центрального банку Росії та ключових енергетичних проєктів.

Ідея проста – позбавити Кремль можливості не лише продавати нафту, а й перевозити її, страхувати, оплачувати та отримувати за неї валюту.

Чому Кремль нервує?

Офіційно Москва повторює звичну мантру: "Ми адаптувалися", "Санкції не працюють", "Економіка витримає". Але саме така стримана реакція часто є найкращим індикатором проблем. Бо цього разу мовиться не про окремі російські компанії, а про країни, які купують російські енергоносії. Саме вони можуть стати об'єктом американського економічного тиску. І це вже зовсім інший рівень ризику.

Найважливіше – синергія

Якщо ще кілька років тому санкції й українські удари працювали окремо, сьогодні вони починають взаємно підсилювати один одного. Україна руйнує нафтопереробні заводи, порти, логістику та тіньовий флот. Сполучені Штати готуються зробити токсичними самі покупки російської нафти. Європейський Союз посилює санкції проти суден тіньового флоту.

У результаті формується потрійний тиск. У Росії – менше можливостей виробити пальне, менше можливостей його перевезти і менше охочих його купити. Саме така комбінація здатна завдати російській економіці значно більшого удару, ніж будь-який окремий санкційний пакет.

І саме тому законопроєкт Грема – Блюменталя сьогодні є не просто черговою законодавчою ініціативою Конгресу. Він може стати одним із ключових елементів довгострокової стратегії економічного виснаження Росії.