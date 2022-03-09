"І на оновленій землі врага не буде супостата": Зеленський процитував Шевченка у його річницю

У день народження Шевченка президент Уркаїни процитував слова українського генія. Він звернувся до українців зі словами: "І на оновленій землі врага не буде супостата..."

Вільна від окупантських рук Україна – давня мрія Шевченка. Про це Зеленський заявив 9 березня, повідомляє 24 канал.

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Під час свого звернення Володимир Зеленський пригадав уривок з вірша Тараса Шевченка. Адже 9 березня – день народження світового генія:

"І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люди на землі".

Це – наша давня мрія, це – його (Шевченка – 24 канал) мрія очистити землю… І вона – жива, цілком реальна. Українці, українки, усе – в наших руках,

– наголосив президент.

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