Не вірте у байки, – Веніславський про відмінності між оновленням даних у Резерві+, ЦНАПах і ТЦК

Народний депутат і член комітету ВР з нацбезпеки Федір Веніславський розповів, чи є відмінності між оновленням даних у Резерві+, ЦНАПах та ТЦК.

Про це він зазначив під час онлайн-брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ, інформує 24 Канал.

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Оновлення даних у Резерві+, ЦНАПах та ТЦК

За словами Веніславського, переважна більшість громадян користується електронним додатком Резерв+. Однак він зазначив, що не варто вірити, що оновлення інформації через Резерв+ має відмінність в оновленні даних через ТЦК І СП, чи ЦНАПи.

Не вірте в ті байки, що оновлення інформації через застосунок Резерв+ має якусь відмінність в оновленні інформації через ТЦК І СП або через Центр надання адміністративних послуг,

– підкреслив він.

Зауважимо, що Веніславський також розповів, що станом на ранок 26 червня оновили свої військово-облікові дані понад 2 мільйони українців.

Переважна більшість громадян оновили дані через додаток Резерв+, на другому місці – ЦНАПи, на третьому – ТЦК та СП. Але загалом динаміка достатньо гарна. І це забезпечує проведення тих мобілізаційних заходів, які здійснюють ТЦК та СП. Загалом, я думаю, закон виконав ту головну місію, заради якої ми його ухвалювали,

– розповів нардеп.