У Міноборони пояснили, чи можуть ТЦК затримувати та доставляти на проходження ВЛК до 16 липня

В Україні з 18 травня почав діяти новий закон про мобілізацію, згідно з яким всі військовозобов'язані повинні оновити свої дані протягом 60 днів. В Міноборони пояснили, що оновлення даних та мобілізація триватимуть одночасно.

Нагадаємо, що оновити свої дані можна в ТЦК та СП, ЦНАПах та мобільному застосунку від Міноборони Резерв+. Зверніть увагу, що Кабмін не планує продовжувати термін оновлення даних після 16 липня.

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Чи можуть мобілізувати до 16 липня

Президент України видав Указ №272/2024 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", який був затверджений Законом України від 8 травня 2024 року №3685-IX. Згідно з указом, строк проведення загальної мобілізації продовжено на 90 діб, починаючи з 14 травня 2024 року.

Це означає, що процес оновлення персональних даних громадянами України, відповідно до Закону України від 11 квітня 2024 року №3633-IX, та загальна мобілізація триватимуть одночасно і не впливатимуть один на одного,

– зазначили в Міноборони.

Мобілізаційні заходи, включаючи призов громадян на військову службу, направлення на проходження ВЛК, вручення мобілізаційних розпоряджень, продовжуються у звичайному режимі.

Під мобілізацію підлягають всі військовозобов'язані та резервісти. Призовники можуть вступити на військову службу після досягнення 18 років лише за власним бажанням, укладаючи відповідний контракт.

Також у Міноборони підкреслили, що наразі Кабмін не розглядає можливості продовження строку оновлення даних після 16 липня.