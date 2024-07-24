Які дані мають оновити ті, хто не зробив це до 16 липня

Два місяці військовозобов'язані мали на те, аби оновити військово-облікові дані у ТЦК, через "Резерв+" чи ЦНАП. 16 липня був останнім днем, коли можна було це зробити, не отримавши штраф.

На тих, хто своєчасно не оновив дані, чекають штрафи. Втім, штрафи не звільняють їх від обов'язку оновити дані.

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Які дані треба оновити

Уточнювати дані мають чоловіки призовного віку та жінки з медичною або фармацевтичною освітою.

Вони мали внести прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, адресу проживання, номер телефону, адресу електронної пошти за наявності, місце народження, інші персональні дані – освіту, сімейний стан, місце роботи тощо.

Дані про освіту та інші розширені дані можна було оновити лише у ТЦК. Тому з 17 липня тих, про кого таких даних немає, можуть додатково викликати до військкомату.

Можуть і надалі уточнити дані чоловіки, які перебувають за кордоном. Їм потрібно або звернутися до консульських установ, або скористатися "Резервом+".

Нагадаємо, що штрафи порушникам не виписуватимуть автоматично.