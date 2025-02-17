Росія окупувала Срібне, ворог має просування біля 4 населених пунктів: оновлення мапи Deep State

Російські війська окупували село Срібне Покровської міської громади Покровського району Донецької області. Також ворог має просування і в інших населених пунктах.

Успіхи ворог мав у Донецькій та Харківській областях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення аналітиків Deep State у понеділок, 17 лютого.

Дивіться також Успіх ЗСУ під Покровськом, наступ росіян під Куп'янськом: як змінилася лінія фронту за тиждень

Де просунулися росіяни

Росіяни просунулися біля Фиголівки, що у Дворічанській селищній громаді Куп'янського району Харківської області. Також окупанти мають успіхи біля 3 населених пунктів Донецької області, ще один загарбникам, на жаль, вдалося окупувати.

Ворог окупував Срібне, а також просунувся біля Дачного, Новосілки, Фиголівки та в Улаклах,

– ідеться в оновленні.

Росіяни захопили Срібне: дивіться на карті

Противник просунувся біля Дачного: дивіться на карті

На тлі просувань біля Новосілки зауважимо, що раніше аналітики повідомляли про прорив ворога у цей населений пункт. Тоді прорвалась ворожа механізована колона у кількості 4 одиниць техніки з десантом.

Ворог має успіхи біля Новосілки: дивіться на карті

Окупанти тиснуть на Фиголівку: дивіться на карті

Днями, за даними Deep State, ворог проводив штурмові дії в напрямку Улаклів, це село Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області. Сьогодні ж повідомили про просування росіян на цій ділянці.

Улакли під атаками росіян: дивіться на карті

Нагадаємо, 15 лютого повідомляли про просування росіян біля 4 населених пунктів на Покровському напрямку, зокрема біля Улаклів, Преображенки, Запоріжжя, Андріївки. Також загарбники мали успіх на Новопавлівському напрямку. Там вони просунулися біля Нового Комара і в Новоочеретуватому.