Росія має просування біля 2 населених пунктів: оновлення мапи Deep State

Російські війська продовжують тиснути по лінії фронту. Ворог мав просування біля 2 населених пунктів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Де просунувся ворог

Ворожі сили не відмовляються від наміру захопити українські території. Аналітики DeepState оновили мапу близько 9 години вечора 22 квітня.

За їхніми даними, окупанти просунулися поблизу 2 населених пунктів.

Ворог просунувся біля Сухої Балки та Ясенового,

– ідеться в повідомленні.

Загарбники просунулися біля Сухої Балки: дивіться на карті

Агресор просунувся поблизу Ясенового: дивіться на карті

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Нагадаємо, що загалом, протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень. Згідно з даними Генштабу ЗСУ, найбільше противник штурмував на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 61 штурмову і наступальну дію агресора.

Також на Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки. Понад 20 боєзіткнень відбулося і на Курщині.