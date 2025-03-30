Окупанти продовжують просуватися на Донеччині: DeepState оновили карту бойових дій
- Російські війська просунулися на Лиманському, Покровському та Новопавлівському напрямках у Донецькій області.
- Успіхи ворога зафіксовані біля населених пунктів Преображенка, Олександропіль та Нове.
Російські загарбники продовжують тиснути на позиції наших захисників на фронті. Окупантам вдалося просунутися біля трьох населених пунктів у Донецькій області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Свою мапу аналітики оновили вдень 30 березня.
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Як змінилася ситуація на фронті
Експерти пишуть, що ворог просунувся на Лиманському, Покровському та Новопавлівському напрямках на лінії бойового зіткнення. Загалом частковий успіх ворог мав біля 3 населених пунктів.
Ворог просунувся біля Преображенки, Олександрополя та Нового,
– зазначили у DeepState.
Яка ситуація біля Преображенки: дивіться на карті
Що відбувається біля Олександрополя: дивіться на карті
Як змінився фронт біля Нового: дивіться на карті
До слова, в попередньому оновленні DeepState писали, що російські війська просунулися в Курській області та на Донеччині, зокрема в Надіївці та Розливі. Окупанти досягли успіху на Покровському та Новопавлівському напрямках.