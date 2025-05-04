Ворог окупував Зелене Поле на Донеччині, – DeepState
- Російські війська окупували населений пункт Зелене Поле на Донеччині, просунувшись також біля Нового та Новомихайлівки.
- Село Зелене Поле розташоване на Покровському напрямку, а Нове та Новомихайлівка – на Лиманському напрямку.
Ворог продовжує тиснути на Донеччині. Росіянам вдалося захопити населений пункт Зелене Поле.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
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Оновлення карти DeepState
За данними аналітиків, ворог окупував Зелене Поле, а також просунувся біля Нового та Новомихайлівки.
Село Зелене Поле розташоване на Покровському напрямку, у Краматорському районі Донеччини. Відстань до райцентру становить близько 35 кілометрів і проходить автошляхом місцевого значення.
Де розташоване село Зелене Поле: дивіться на карті
Населений пункт Нове розміщений на Лиманському напрямку.
Де розташоване село Нове: дивіться на карті
Новомихайлівка також розміщена на Лиманському напрямку, на північний схід від Нового.
Де розташоване село Новомихайлівка: дивіться на карті
До слова, протягом 3 травня російські окупанти здійснили 253 штурмові дії – це третій найбільший показник на рік. Лише на Покровському напрямку відбулося 113 атак – найбільша кількість штурмів за 2025 рік.