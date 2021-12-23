Оновлення конституції: ЗМІ назвали дату референдуму в Білорусі

Референдум щодо оновленого основного закону Білорусі має відбутися вже після Нового року. За даними ЗМІ, мовиться про другу половину лютого.

Про це сказав у четвер на нараді з членами комісії та робочої групи з питань зміни конституції самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

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Лукашенко пообіцяв незабаром опублікувати свій проєкт конституції. Хоча раніше він обіцяв зробити це у середині грудня. Найближчими днями проєкт нової конституції має бути винесений на громадське обговорення.

Якщо нас підтримають люди, ми, нинішня влада, у тому числі президент і парламент, повинні будемо перебудовувати систему в країні відповідно до цієї Конституції. Але якщо хтось думає, що ми все це приймемо і викинемо, і почнеться хаос, цього не буде,

– пообіцяв Лукашенко.

Що відомо про оновлену конституцію Білорусі

У проєкті, розробленому скликаною Лукашенком конституційною комісією пропонується закріпити за урядом низку повноважень президента.

Жоден експерт з опонентів режиму не був допущений до розробки проєкту Конституції, деталі проєкту маловідомі. До громадського обговорення залишиться менш як 2 місяці.

Водночас білоруський лідер заявляв про необхідність зберігати сильну президентську владу в республіці. Він наголошував, що президент і надалі залишатиметься головним у тих сферах, "де вирішуються найважливіші питання для будь-якого резидента, суб'єкта господарювання та держави загалом".

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