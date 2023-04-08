Глава УПЦ МП Онуфрій підтвердив, що мав паспорт Росії, але стверджує, що відмовився від нього

Очільник УПЦ МП Онуфрій прокоментував інформацію ЗМІ про наявність у нього російського громадянства. Митрополит підтвердив, що у нього був паспорт росії, але стверджу, що відмовився від нього, коли між Києвом та Москвою погіршилися відносини.

Про це Митрополит Онуфрій написав у своїй офіційній заяві. Проте інформацію про те, що він і досі є громадянином країни-терористки, називає чутками.

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Як Онуфрій пояснює те, що у нього був російський паспорт

Митрополит Онуфрій каже, що після закінчення 3 курсів у Чернівецькому державному університеті він вирішив стати священником і захотів вступити до Одеської духовної семінарії, однак там його не прийняли. Тому він виїхав у російське місто Загорськ, де розташований Троїце-Сергієва Лавра, а при ній були Московська духовна семінарія та академія.

Закінчивши обидва заклади, як стверджує митрополит, він став частиною братії Лаври й провів там 19 років, а в 1988 році його перевели до Почаївської Лаври.

Онуфрій пояснює отримання російського паспорта тим, що на час розпаду СРСР він мав постійну прописку на території країни-агресора, тому автоматично отримав саме паспорт Росії. Однак з початком російської агресії, як стверджує очільник УПЦ МП, він відмовився від нього.

Між Україною і Росією були добрі братські стосунки. Коли ці стосунки стали погіршуватись, особливо останніх десять років, я полишив російське громадянство. У мене немає російського паспорта. Особливо це було підтверджено, коли я виступив проти війни Росії з Україною і засудив російську агресію. Я вважаю себе громадянином тільки України,

– каже Онуфрій.

Тривалий час митрополит не звертав уваги на своє громадянство і пояснює це тим, що у нього було бажання завершити життя саме у Троїце-Сергієвій Лаврі у Загорську, що дозволяв зробити паспорт Росії.

Митрополит запевняє, що вважає себе тільки громадянином України та засуджує війну проти нашої держави. Проте наостанок Онуфрій додав, що "як в Україні, так і в Росії є багато добрих людей, які не спекулюють на війні".

Я знаю, що і сьогодні й в Росії, як і в Україні, є багато добрих і прекрасних людей, які не спекулюють війною, а щиро засуджують її як явище, яке не зближує людей, а навпаки – розділяє. Нехай таких людей буде більше ніж тих, хто схвалює війну або гріє на ній свої руки. Нехай Господь всіх нас простить, напоумить і благословить,

– написав Онуфрій.

Нагадаємо, що напередодні видання "Українська правда" опублікувало розслідування, у якому йдеться про те, що Онуфрій та ще щонайменше 20 служителів УПЦ МП мають російські паспорти. За даними розслідування, Онуфрій оформив російський паспорт у 2002 році, а закордонний – у 2003. Однак реєстрація закордонного російського паспорта зафіксована ще у 1998 році, що підтверджує факт того, що паспорт Росії очільник УПЦ МП отримав ще у 90-х.