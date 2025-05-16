Лінія фронту зазнала низки змін за добу: новий огляд бойових дій та карти від ISW
- ISW повідомляє про зміни на лінії фронту в Україні, зокрема про просування російських військ на Лиманському напрямку та біля Великої Новосілки, а українських сил – поблизу Торецька.
- Геолокаційні дані та відеозаписи підтверджують рух обох армій, зокрема механізовані штурми росіян на Новопавлівському напрямку.
У звіті Інституту вивчення війни від 16 травня вказано на низку змін на лінії фронту в Україні. Аналітики зі США вивчили свіжі геолокаційні дані.
Свої висновки вони описали та показали на картах. 24 Канал із посиланням на ISW розповість про це докладно.
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Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 16 травня
- Бої в Курській області продовжувалися 14 та 15 травня, обмежені атаки росіяни продовжували й на північному заході Бєлгородської області. Підтвердженого прогресу не було.
- Наступальні операції на півночі Сумської області окупантам успіхів не принесли, так само на півночі Харківської області, на Куп'янському напрямку та до Борової.
- Російські війська просунулися на Лиманському напрямку. Геолокаційні відеозаписи від 15 травня свідчать, що вони пройшли в центральній частині Торського, що на схід від Лимана.
Так змінилася лінія фронту в Україні та Росії за 15 травня / Карти ISW
- На Сіверському напрямку та на Часів Яр ворог не просунувся. В районі ж Торецька успіхи мали українські сили. Геолокаційні кадри від 15 травня показують, що вони пройшли на північ від Торецька.
- На Покровському напрямку змін не зафіксовано, але на Новопавлівському напрямку росіяни просунулися. Відео показують їхній механізований штурм та рух на південь від Новосергіївки, що на північний схід від Новопавлівки.
- На Курахівському напрямку без змін, але біля Великої Новосілки росіяни просунулися – захопили Вільне Поле, що на захід від міста. Далі на заході Запорізької області без змін, і на Херсонському напрямку так само.
Підсумовуючи, ISW зазначив, що українські війська просунулися поблизу Торецька, а російські – поблизу Лимана, Новопавлівки та Великої Новосілки.
Зауважимо, що у звіті за минулу добу Інститут вказував, що українські війська досягли успіху під Покровськом, просунувшись у західній частині Мирного та центральній частині Лисівки. Окупанти ж просунулись у напрямку Куп'янська, Торецька, Курахового та Великої Новосілки.