Лінія фронту зазнала низки змін за добу: новий огляд бойових дій та карти від ISW

У звіті Інституту вивчення війни від 16 травня вказано на низку змін на лінії фронту в Україні. Аналітики зі США вивчили свіжі геолокаційні дані.

Свої висновки вони описали та показали на картах. 24 Канал із посиланням на ISW розповість про це докладно.

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Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 16 травня

Бої в Курській області продовжувалися 14 та 15 травня, обмежені атаки росіяни продовжували й на північному заході Бєлгородської області. Підтвердженого прогресу не було.

області продовжувалися 14 та 15 травня, обмежені атаки росіяни продовжували й на північному заході Бєлгородської області. Підтвердженого прогресу не було. Наступальні операції на півночі Сумської області окупантам успіхів не принесли, так само на півночі Харківської області, на Куп'янському напрямку та до Борової.

області окупантам успіхів не принесли, так само на півночі Харківської області, на Куп'янському напрямку та до Борової. Російські війська просунулися на Лиманському напрямку. Геолокаційні відеозаписи від 15 травня свідчать, що вони пройшли в центральній частині Торського, що на схід від Лимана.

Так змінилася лінія фронту в Україні та Росії за 15 травня / Карти ISW

На Сіверському напрямку та на Часів Яр ворог не просунувся. В районі ж Торецька успіхи мали українські сили. Геолокаційні кадри від 15 травня показують, що вони пройшли на північ від Торецька.

успіхи мали українські сили. Геолокаційні кадри від 15 травня показують, що вони пройшли на північ від Торецька. На Покровському напрямку змін не зафіксовано, але на Новопавлівському напрямку росіяни просунулися. Відео показують їхній механізований штурм та рух на південь від Новосергіївки, що на північний схід від Новопавлівки.

напрямку росіяни просунулися. Відео показують їхній механізований штурм та рух на південь від Новосергіївки, що на північний схід від Новопавлівки. На Курахівському напрямку без змін, але біля Великої Новосілки росіяни просунулися – захопили Вільне Поле, що на захід від міста. Далі на заході Запорізької області без змін, і на Херсонському напрямку так само.

Підсумовуючи, ISW зазначив, що українські війська просунулися поблизу Торецька, а російські – поблизу Лимана, Новопавлівки та Великої Новосілки.

Зауважимо, що у звіті за минулу добу Інститут вказував, що українські війська досягли успіху під Покровськом, просунувшись у західній частині Мирного та центральній частині Лисівки. Окупанти ж просунулись у напрямку Куп'янська, Торецька, Курахового та Великої Новосілки.