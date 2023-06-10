Майже повністю імпотентні організації: Клімкін розкритикував дії Червоного Хреста та ООН

Червоний Хрест та ООН продовжують демонструвати свою пасивність щодо російських терактів в Україні. Ситуація навряд чи зміниться найближчим часом, тому нашій державі можна покладатися лише на себе.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив міністр закордонних справ України у 2014 – 2019 роках Павло Клімкін. За його словами, не лише Україна незадоволена бездіяльністю міжнародних організацій.

Читайте також Інститут політичних імпотентів, – політолог пояснив, як Україні боротися з пасивністю ООН

"Червоний Хрест і ООН – це майже повністю імпотентні організації на сьогодні. Я завжди порівнюю ООН з колишньою Лігою Націй – та хоч спромоглася викинути СРСР після нападу на Фінляндію", – сказав Клімкін.

ООН і МКЧХ продовжують ганьбитися в Україні: дивіться відео

Якщо в Ліги Націй були реальні принципи й цінності, то Статут сьогоднішньої ООН існує лише на папері, а в реальності майже постійно порушується.

Багато країн ставляться до ООН і МКЧХ суперечливо

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'юзаявляв, що російсько-українська війна чітко продемонструвала відсутність міжнародної системи безпеки – усе існує тільки на папері. Та після війни про це доведеться дуже жорстко говорити.

Насправді не лише Україна має складне ставлення до міжнародних організацій. Але багато хто намагається не вилазити зі своєю критикою, щоб не зіпсувати відносини й не втратити хоч якусь допомогу.

"У досяжному майбутньому ситуація не поліпшиться. Сьогоднішня ООН – це радше майданчик для дискусій заради дискусій, а також майданчик для перерозподілу внесків", – констатував Клімкін.

ООН і МКЧХ продовжують ганьбитися: останні новини