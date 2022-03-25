ООН домовилася з Росією про відкриття для них гуманітарного коридору в Херсон, – Верещук

Україні не вдавалося досягнути домовленості з окупантами про гуманітарний коридор в Херсон. Розв'язання цієї проблеми взяла на себе ООН.

Херсон продовжує перебувати в тимчасовій окупації. Мешканці міста чинять героїчний спротив ворогу та не приймають від нього жодної допомоги, а ЗСУ намагаються вибити російську армію з міста.

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Гуманітарний коридор ООН

Як заявила Ірина Верещук, ООН домовилася з окупантами про гуманітарний коридор у Херсон.

Нам поки що не вдавалося відкрити коридор на Херсон. На завтра ООН обіцяє, що домовилася з росіянами про коридор для їхніх автівок, що привезуть у місто медикаменти та продукти,

– сказала вона.

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