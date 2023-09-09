Бажання ООН скасувати санкції проти Росії: у Зеленського гостро відреагували

У Bild опублікували матеріал, який свідчить, що Антоніу Гутерреш – генсек ООН – пропонував скасувати санкції проти Росії в обмін на роботу зернової угоди. В Офісі Президента вже відреагували.

В ООН вже намагаються відхреститися від скандальної заяви Гутерреша. Водночас Михайло Подоляк в ефірі телемарафону заявив, що те, про що мовиться у матеріалі Bild, – не чутки, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу В ООН пропонували скасувати санкції проти Росії в обмін на роботу зернової угоди, – Bild

Подоляк наголосив, що ця чернетка свідчить: ООН насправді не розуміє у повному обсязі, що за війна триває. Окрім того, в ООН не можуть збагнути, до чого може призвести така їхня позиція. Вона заохочує Росію до продовження війни, до збільшення її масштабів та кількості атак на цивільне населення.

Подоляк наголосив: зараз ООН, без сумніву, виправдовуватиметься. Однак це виглядає вкрай недолуго.

ООН закликає коштом України розв'язати питання зернової угоди й піти назустріч Росії. Країна-терористка порушує статутні норми ООН та міжнародного права. Окрім того, Росія свідомо знищує саме зернову портову інфраструктуру. Цей факт потрібно зафіксувати. Україна має розуміти, що ООН точно не є її помічницею, адже регулярно толерує позицію Росії.

Розмови про зняття санкцій – перший крок

Подоляк нагадав, що повномасштабна війна триває 18 місяців. І от ООН пропонує зняти санкції. Це робиться для того, аби намацати інструмент для зняття певних обмежень з країни-терористки.

Наступний крок – Росія чітко зрозуміє, як їй позбутися санкцій та вийти на переговорний процес. Для Росії це означатиме масштабування кількості атак по цивільній інфраструктурі. ООН продовжуватиме адвокатувати право Росії вбивати цивільне населення. Країна-терористка у відповідь втрачатиме санкції.

Як виправдовуються в ООН

В ООН вже заявили, що їх не так зрозуміли. Начебто мовилося зовсім не про зняття санкцій з Росії.

Здається, що у статті мовиться про те, що ми намагаємося знайти шлях обходу санкцій. Це не відповідає дійсності. Ще рік тому генеральний секретар ООН почав докладати зусиль щодо забезпечення виходу українських та російських продовольства та добрив на глобальні ринки. Він говорив про це відкрито багато разів. Я хотів би також наголосити, що мовиться не про зняття санкцій,

– стверджують в ООН.

Тим часом Росія продовжує завдавати терористичні удари по території України.